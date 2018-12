La alcaldesa dice que Delfuego seguirá gestionado Escenario Santander si acredita solvencia

Publicado 30/11/2018 13:38:54 CET

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado hoy que Delfuego Booking seguirá gestionado el espacio de conciertos Escenario Santander si acredita solvencia para poder continuar desarrollando su actividad.

La empresa entró en concurso de acreedores tras formar UTE con Heardt of Gold para organizar los conciertos de La Campa de este verano y resultar fallido el del famoso dj francés David Guetta, por lo que el Ayuntamiento de Santander le exigió una serie de garantías para seguir gestionando el espacio público de conciertos.

"Están en el plazo en que nos deben acreditar si tienen solvencia para continuar desarrollando su actividad", ha indicado Igual al respecto, apuntando que ella no tiene "conocimiento" de que lo hayan hecho aunque "posiblemente" sí.

Lo que ha asegurado es que si la empresa acredita solvencia "seguirán, por supuesto, porque es lo que les corresponde. Y sino, no seguirán, pero serán los servicios técnicos los que lo dirán", ha manifestado.

A preguntas de la prensa sobre informe del administrador concursal, que habla de "insolvencia irreversible" de Delfuego y de que este hecho está afectando a la actividad de Escenario Santander, la alcaldesa ha dicho que la intención del Ayuntamiento es "cumplir la legalidad" y velar porque se mantengan las condiciones de los contratos concesionados.

"Y si en algún momento, como ha pasado con Escenario Santander, tenemos un administrador concursal, pues tenemos que continuar con los trámites previstos", ha señalado.

La regidora ha matizado que el informe del administrador dice que haberse presentado al concurso público para organizar los conciertos de la Semana Grande "puede ser parte de la causa" de la situación actual de Delfuego.

Pero, ha subrayado, "era un pliego público" y "se presentó quien lo estimó oportuno". "Y se corre un riesgo cuando uno se presenta, que puede ser una de las causas (de la entrada en concurso), que es lo que dice el administrador concursal", ha matizado.

"Ahí la Administración no puede entrar", ha enfatizado la alcaldesa, insistiendo en que las empresas que optaron al concurso lo hicieron de manera voluntaria y el Ayuntamiento eligió la mejor para sus intereses. "Ellos se presentaron y corrieron un riesgo; lo mismo que si hubiera habido un beneficio, tampoco lo iban a repartir con el Ayuntamiento", ha remarcado.

El informe concursal también alude al escaso margen de tiempo entre la convocatoria de la licitación de los conciertos de La Campa, en marzo, y su celebración, en julio, a lo que Igual ha replicado que el concurso "salió en tiempo y forma".

"Sacamos una licitación pública para realizar los conciertos en tiempo y forma, porque daba tiempo", y además, ha recordado, se presentaron dos empresas a las que el evento les pareció "una buena oportunidad".

"De hecho, los conciertos se hicieron y si no hubiera sido porque no vino David Guetta, hubieran salido bien", ha asegurado, de lo que se desprende que "lo que no salió bien no dependía ni de esa licitación ni de esos plazos", ha sostenido.

"Los conciertos se hicieron y lo que no salió bien no fue por falta de previsión", ha insistido la regidora a preguntas de la prensa tras asistir al inicio de las obras de construcción de las 120 viviendas en San Román.

EL AYUNTAMIENTO NO ESTÁ DISPUESTO A BAJAR LA CALIDAD SI HAY CESIÓN

Por este mismo asunto ha sido preguntada la concejala de Cultura, Miriam Díaz, que ha indicado que el Ayuntamiento no está "dispuesto" a "bajar la calidad" alcanzada en Escenario Santander si hay cesión a un tercero del contrato de gestión de este espacio suscrito con Delfuego Booking, en concurso de acreedores tras el fallido concierto de David Guetta.

Así, si finalmente hay una cesión, la nueva empresa deberá mantener la calidad de las propuestas que se han venido desarrollando hasta ahora. "Bajar de eso, no estamos dispuestos", ha advertido la edil.

De todas formas, ha precisado que en el Consistorio aún están a la espera de que el administrador concursal les confirme si Delfuego Booking está o no en condiciones de hacer frente a las garantías exigidas para continuar con la prestación del servicio establecido en el contrato, que vence en junio de 2020 e incluía un año de prórroga.

No obstante, y una vez que el informe del administrador ha confirmado la quiebra de la empresa, Díaz entiende que "no va a ser posible", dada la situación de la empresa, por lo que -ha explicado- se abren dos caminos.

Por un lado, la citada propuesta de cesión del contrato a un tercero -que deberá cumplir "todas" las garantías que el Ayuntamiento exigió en su día y por las que Delfuego ganó el concurso-, y, por otro lado, resolver el concurso y hacer una nueva licitación.

En este sentido, y después de aclarar que aún recibido una propuesta para poder valorarla, la concejala ha admitido que "siempre es más fácil la continuidad", mientras que arrancar o un espacio o una gestión de un espacio que ha estado parado (en caso de sacarlo de nuevo a licitación) es "más difícil".

De todas formas, la responsable de Cultura ha precisado que la preferencia del Ayuntamiento es que se garanticen las condiciones necesarias para continuar con el nivel de calidad alcanzado en la programación cultural y musical y en los servicios que venía ofreciendo Escenario Santander a través de Delfuego Booking, y que ahora se limita al alquilar la sala dado que al estar en concurso de acreedores la empresa no puede incurrir en ningún riesgo y la actividad que desarrolle debe estar "cien por cien garantizada".

Para finalizar, Miriam Díaz ha apuntado que aún no conocen la propuesta definitiva del administrador concursal, aunque ha admitido contactos y conversaciones.