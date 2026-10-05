La alcaldesa de Santander: "Ya es hora de que se evalúe a Pedro Sánchez y todo lo que nos ha hecho pasar"

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, interviene durante un acto del PP - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha valorado como "muy buena noticia" el adelanto electoral anunciado hoy por el presidente del Gobierno. "Ya es hora de que se evalúe a Pedro Sánchez y todo lo que nos ha hecho pasar", ha manifestado.

Y es que ha opinado que los santanderinos, y ella como alcaldesa, "nos sentimos damnificados: retrasos en las obras, falta de inversión, falta de presupuestos y, sobre todo, falta de atención y de lealtad institucional".

La regidora se ha pronunciado así a preguntas a la prensa sobre la repercusión que tendrá el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre para inversiones pendientes en la ciudad, señalando que "hay proyectos que ya están lanzados, con lo cual ya no dependen de la voluntad política, y hay otros que, dependiendo de la voluntad política, estaban paralizados". Entre los primeros ha citado la reordenación ferroviaria y en los segundos, el segundo espigón de la Magdalena.

"Mas parálisis que la no respuesta no son las elecciones, con lo cual es una muy buena noticia", ha estimado Igual, para quien, además, este anuncio se tenía que haber producido "mucho antes".

Porque, en su opinión, "el rumbo que estaba tomando España no lo merecen los españoles y por eso tampoco lo merecen los santanderinos".

Al respecto, ha aludido a "pactos de gobierno vergonzosos, porque se pactó con quien no quería España como una única nación" y "con quien protegía o encubría al terrorismo". También, a "años de gobierno a base de mentiras", a "manipulaciones políticas" y al hecho de que "nos hemos acostumbrado a noticias de corrupción", que, en el día a día como alcaldesa, se han traducido en "parálisis".

"Ha sido parálisis porque ha habido que explicarle lo mismo al ministro nuevo, ha sido parálisis porque no tenemos presupuestos, han sido baches... y todo a base de subir impuestos", ha denunciado.

Igualmente se ha referido, entre otras cuestiones, al "descrédito a nivel internacional" de España por la violación de la fronteras y a las consecuencias "de una polarización de un discurso político que no se puede mantener durante mucho tiempo más", con "discursos hirientes ante los jueces, ante las personas que no pensaban como el Gobierno o ante los otros grupos políticos".

"Todo eso es verdaderamente una pena para los santanderinos. Entonces, por todo eso, estoy contenta por las elecciones", ha reiterado la alcaldesa, que ha pedido que los españoles "no sigan permitiendo a Pedro Sánchez lo que le han permitido hasta ahora".

"Es una muy buena noticia porque los españoles tendremos la oportunidad de decir qué nos parece todo este despropósito que estamos viviendo y al que no quiero que nos acostumbremos", ha concluido.