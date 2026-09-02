Alertan del regreso del festival "ultra" Galerna el 25 y 26 a Santander y piden a las instituciones que actúen "antes"

Cartel del Galerna Fest en Santander - ORGANIZADORES

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rock contra el Fascismo ha alertado del regreso a Santander del "festival ultra" Galerna, previsto este año los próximos 25 y 26 de septiembre, y en cuyo cartel se anuncian los conciertos de bandas internacionales relacionadas con "antecedentes oficiales por xenofobia, racismo y apología nazi".

El colectivo se lo ha traslado así a la Fiscalía de Cantabria, a la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma y al Ayuntamiento de Santander, instituciones a las que ha pedido que "actúen antes, no después", de que se celebre esta cita, organizado por la Asociación Alfonso I.

Rock contra el Fascismo ha informado a las citadas entidades del evento, que lleva por lema 'Firmes ante la tempestad', y les ha remitido también documentación sobre los organizadores y los grupos incluidos en el programa, algunos vinculados a "conciertos prohibidos por autoridades francesas ante riesgos relacionados con el racismo, la violencia y la apología de los crímenes nazis".

En concreto, ha solicitado al ministerio público que valore realizar diligencias de comprobación o de investigación que considere oportunas respecto a la organización, circunstancias y contenido del festival Galerna y "extremos relativos a las formaciones participantes que puedan resultar relevantes".

Y también, que estudie la puesta en conocimiento y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las autoridades competentes para comprobaciones y actuaciones que correspondan, de modo que si se constata un "riesgo concreto y jurídicamente relevante" de comisión de hechos delictivos se adopten o promuevan las medidas que procedan, según expone Rock contra el Fascismo en el escrito remitido a la Fiscalía, consultado por Europa Press.

Por su parte, a la Delegación del Gobierno le piden, entre otras cuestiones, que identifique del establecimiento en el que esté prevista la celebración del festival, su organización, previsión de asistentes y demás circunstancias que puedan resultar relevantes en materia de seguridad ciudadana y la eventual existencia de riesgos para personas o bienes.

Y en el escrito dirigido al Consistorio --en el que expresan sus sospechas de que el Galerna se celebre en el local de la Asociación Alfonso I situado en la calle Vistalegre 13-- le instan a que realice las comprobaciones administrativas pertinentes antes de las fechas del evento y que valore la eventual aplicación del artículo 6 de la Ley de Cantabria de Espectáculos Públicos, que contempla la prohibición de aquellos que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia u otras formas de discriminación.

Entre los grupos previstos en el Galerna Fest figuran Vindicte Populaire, SPQR o Sköll, a los que han prohibido conciertos y actuaciones en Francia por considerar que son formaciones de "rock neonazi" en eventos "similares" al anunciado en Santander, debido a letras "basadas en teorías xenófobas y racistas" o por "riesgo de incitación al odio racial y a la violencia" así como de "apología de los crímenes del nazismo".

SANTANDER NO PUEDE SER PARADA HABITUAL.

"Santander no debe convertirse en una parada habitual del circuito de la extrema derecha europea", ha sentenciado en un comunicado Rock contra el Fascismo, para insistir a las instituciones en la necesidad de valorar los "antecedentes" de estos grupos y las medidas que procedan.

A su juicio, "el problema ya no es que el Galerna vuelva a Santander", sino que "Santander termine acostumbrándose a que vuelva", y por eso llaman a los vecinos a "defender una ciudad abierta, plural y solidaria", porque en su opinión la capital cántabra "merece música y cultura sin que el racismo, el machismo, la xenofobia y el fascismo encuentren en ellas un escenario donde hacerse cotidianos".