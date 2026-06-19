El Museo Altamira inaugura la exposición de 60 fotos de gran formato sobre arte rupestre paraguayo de Fernando Allen - MUSEO ALTAMIRA

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Altamira ha inaugurado este viernes la exposición 'La piedra y la luz', con 60 fotografías de gran formato sobre arte rupestre paraguayo, obra Fernando Allen, que podrá visitarse en el Espacio 1973 hasta finales de octubre.

La propuesta expositiva nace de la colaboración entre el fotógrafo paraguayo y el museo en el marco de uno de los proyectos de investigación desarrollados por la institución en Paraguay, bajo la gestión de su antiguo director, José Antonio Lasheras.

Entre 2008 y 2012, un equipo del museo investigó el arte rupestre del Cerro Guasú, hasta entonces desconocido, y posteriormente el de la región oriental del país. El trabajo permitió incorporar al conjunto mundial del arte rupestre 13 nuevos sitios, desconocidos hasta entonces por la comunidad científica. Asimismo, contribuyó a visibilizar un legado cultural único que reconoce y dignifica el pasado y el presente de los pueblos indígenas de Paraguay.

Fernando Allen fue el encargado de documentar uno de los proyectos. Ahora, la muestra reúne 60 fotografías de gran formato, impresas sobre tela, junto a la reproducción de un grabado, que ofrecen una mirada poética con la que reinterpreta este patrimonio. A través de estas imágenes, el autor reflexiona sobre el arte rupestre prestando especial atención a un mensaje, hoy indescifrable, inscrito en una de las piedras de la zona.

El museo depediente del Ministerio de Cultura ha explicado que las obras dialogan en el espacio expositivo con piezas realizadas por artistas indígenas locales, en concreto, del pueblo guaraní Pai Tavyterã, que son los guardianes de esos lugares.

La propuesta narrativa de Allen establece un vínculo entre los creadores rupestres, las comunidades indígenas actuales y sus rituales.

Entre las piezas expuestas destacan unos apykas --asientos en lengua guaraní-- realizados en madera por Silvia Arce, así como una obra textil de Ofelia Otello. Estas creaciones conviven con la reproducción de una roca grabada de Alfredo Prada, restaurador del museo que también participó en los proyectos de investigación.

Fernando Allen (Asunción, 1959) es fotógrafo, editor y gestor cultural. En 1980 fundó 'Fotosíntesis', la primera fotogalería de Paraguay, que posteriormente se transformó en editorial con más de 40 títulos publicados. A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 50 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Puerto Rico, España y Portugal. En la actualidad desarrolla proyectos audiovisuales vinculados con la mitología popular e indígena, así como iniciativas de arte contemporáneo.