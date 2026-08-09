Alto Campoo, con 6,7 grados, la segunda mínima del país

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SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Alto Campoo ha registrado esta madrugada la segunda temperatura mínima del país, 6,7 grados centrígados, solo superada por los 5,6ºC alcanzados en Sanabria (Zamora).

Además, en esta lista de los diez lugares donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en lo que va de día está Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, que cierra el ranking con 10,9 grados.

En cuanto a las mínimas regionales, a estos dos puntos cántabros les siguen Reinosa (11,6ºC); Cubillo de Ebro, en Valderredible (13,3ºC) y el Mirador del Cable, en Picos de Europa (13,6ºC).

Por contra, el aeropuerto Seve Ballesteros ha anotado la máxima regional esta noche, al superar a las 00.00 horas los 20 grados, en concreto ha llegado a los 22,3.

Cerca se ha quedado San Felices de Buelna con 22,1ºC; Santander con 21,9ºC; Villacarriedo con 21,9ºC y San Vicente de la Barquera con 21,6ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

La máxima nacional la ha registrado Montoro, en Córdoba, con 32,6ºC a la medianoche.

Y en el arranque de este domingo, Castro Urdiales ha superado alrededor de las 9.00 horas la barrera de los 20 grados y ha llegado a los 22,9.