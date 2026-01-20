Alto Campoo acoge hasta el viernes las I Jornadas de Búsqueda y Rescate en ambiente invernal de la UME

EE delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares,con el nuevo teniente coronel del V Batallón de la UME, el teniente coronel Pablo Samaniego - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 militares y seis vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) participan en las I Jornadas de Búsqueda y Rescate en ambiente invernal que se desarrollan en Alto Campoo hasta el viernes, 23 de enero.

Con este motivo, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha recibido este martes al nuevo teniente coronel del V Batallón de la UME, el teniente coronel Pablo Samaniego, y le ha trasladado el reconocimiento de los cántabros por la labor que desarrolla la Unidad.

Según ha informado la Delegación, Casares se ha reunido con el nuevo mando del Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM), que tomó posesión a finales de septiembre en sustitución del teniente coronel Daniel Constantino, que estuvo al frente de la unidad en la Base 'Conde Gazola' de León desde 2022.

El representante del Estado ha destacado que la Unidad Militar de Emergencias "es el mejor espejo del valor de las Fuerzas Armadas" y, tras más de dos décadas de su creación, se ha consolidado como "un servicio esencial para la protección de la ciudadanía y la salvaguarda de nuestro país ante catástrofes, los desastres naturales y las emergencias".

Casares ha trasladado a Samaniego su agradecimiento y el de la sociedad de Cantabria por "el valor, el compromiso, el servicio incansable a nuestro país y el sentido de la responsabilidad de todos y cada uno de los militares que forman la UME".

El V BIEM de la Unidad Militar de Emergencias cuenta con más de 500 militares y da servicio a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia desde su Base Militar 'Conde de Gazola' ubicada en la localidad leonesa de El Ferral del Bernesga.