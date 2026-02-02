Alto Campoo creará una nueva zona de debutantes, construirá un telesilla de 6 plazas y adquirirá una máquina de limpieza

Archivo - Estación de Alto Campoo - ALTO CAMPOO - Archivo

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de Alto Campoo está tramitando la reubicación del telesquí de toboganes de El Chivo para crear una nueva área de debutantes, por más de 270.000 euros; tiene en redacción el proyecto del nuevo telesilla de 6 plazas para sustituir al de Pidruecos; y licitará "en las próximas semanas" la adquisición de una máquina turbofresa, por 500.000 euros, para ayudar a las labores de limpieza.

Además, "dentro de unos meses" la instalación pública gestionada por Cantur pasará una "gran revisión" y seguirá trabajando "en el mantenimiento, la sustitución y renovación de los telesillas siempre que sea necesario".

Así lo ha avanzado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, en la sesión parlamentaria de este lunes, donde ha detallado que, durante los 34 días que ha abierto esta temporada, la estación ya ha superado los 50.000 visitantes, de los que 6.000 han accedido con el abono de temporada.

Martínez Abad ha defendido que durante los 60 años que lleva abierta esta instalación "no se ha hecho nada más que la inversión en los cañones de nieve" y que "todas las inversiones se están haciendo ahora".

De este modo, ha explicado que en la presente legislatura, el Gobierno ha invertido medio millón de euros en mantenimiento ordinario y sustitución de piezas de seguridad, y que el pasado 1 de diciembre se incorporó un nuevo jefe de mantenimiento de instalaciones de transporte por cable.

En este sentido, en lo que va de temporada, ha registrado un total de cinco reclamaciones oficiales, "una de ellas por un esquí rayado", y 74 sugerencias, ha explicado el titular de Turismo.

Asimismo, ha defendido que los "desajustes puntuales" de los primeros días de apertura "nada tienen que ver con la planificación", sino que suceden "en las mejores estaciones de esquí del mundo y nadie puede decir que este Gobierno tenga abandonada la estación o que exista falta de mantenimiento".

En esta línea, ha señalado que "lo de protestar a través de las redes sociales está muy bien, pero en ocasiones responde más a otro tipo de intereses, muchas veces personales y perfectamente orquestados".

Con estas explicaciones, ha respondido a una serie de preguntas presentadas por la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Leticia Díaz, sobre distintas quejas de usuarios de la instalación pública, ante las que el consejero ha argumentado que "entre seguridad y rapidez, esta Consejería y la dirección de la estación siempre van a apostar por la seguridad. No vamos a jugar con la seguridad de los esquiadores nunca".

Sobre las inversiones, ha subrayado que, en los últimos dos años, el Gobierno cántabro ha destinado un millón de euros a la renovación de dos máquinas pisapistas "mucho más modernas y seguras no sólo para los trabajadores sino también para los esquiadores".

RENOVACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En cuanto a los servicios complementarios, la dirección de la instalación ya trabaja en actuaciones de cara a primavera-verano, como el proyecto de renovación integral de los aseos del edificio multiusos, de forma que se actualizarán los que están en servicio y se recuperarán los que llevan más de 10 años cerrados.

"Trabajamos pensando en el presente, pero también en el futuro de la estación, con un proyecto no sólo para la nieve, sino para desestacionalizar todo el año", ha insistido.

Además, "próximamente" se convocará el puesto de director técnico de la estación, "una figura necesaria e indispensable", ha opinado Martínez Abad.

Por otro lado, el consejero ha agradecido la actuación de la Guardia Civil por su "apoyo constante" a los conductores que acuden a la estación, "en ocasiones poco preparados", y ha pedido a la población que siga las indicaciones de la Dirección General de Tráfico y a los avisos en los paneles de tráfico, "porque será mucho más fluido y mucho más seguro".

ACCESO A RESCONORIO

En otro punto del orden del día, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha explicado que el proyecto de acceso a la localidad de Resconorio -situada en el municipio de Luena- estará listo "en dos semanas", que se trata de una obra que solucionará una situación "muy lamentable" para los vecinos y que la acometerá el Gobierno regional porque costará cerca de 400.000 euros.

En este sentido, el Ejecutivo asume que tendrán que ejecutar expropiaciones para el nuevo trazado, para lo que ayudarán al Consistorio, con el que tienen que negociar también la renovación del sistema de abastecimiento, que requerirá "una inversión mucho más grande" y "tenemos que decidir por dónde empezamos a invertir".

Así ha respondido a las cuestiones del portavoz del PRC, Pedro Hernando, sobre una obra que sustituirá un acceso actual que tiene una pendiente de más del 24% de inclinación.