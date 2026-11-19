Archivo - Alto Campoo y el IES Montesclaros colaboran para impulsar la formación de profesionales del transporte por cable - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo y el Instituto de Educación Secundaria Montesclaros de Reinosa, a través de la Dirección General de Formación Profesional, pondrán en marcha en el primer cuatrimestre de 2027 formación especializada vinculada al Certificado profesional de Mantenimiento de instalaciones de transporte por cable, establecido por el Real Decreto 4/2026, de 8 de enero.

La instalación gestionada por Cantur y dependiente de la Consejería de Turismo y Deporte, en coordinación con la consejerías de Educación y de Empleo, lanzan esta iniciativa que responde a la necesidad de contar con nuevos profesionales en ese ámbito, capacitados para realizar operaciones de mantenimiento, explotación y conducción de forma segura y eficiente, así como facilitar la actualización de los conocimientos y competencias del personal que ya desarrolla su actividad en este ámbito, ha informado el Gobierno.

La formación pertenece a la familia profesional de Instalación y mantenimiento, nivel 2, con una duración total de 270 horas y estará estructurada en tres módulos. El primero, de 120 horas, será de mantenimiento eléctrico, mecánico, neumático e hidráulico de instalaciones de transporte por cable; seguirá el módulo de explotación y conducción de instalaciones por cable, de 120 horas, y finalizará con 30 horas de prevención en riesgos laborales.

Además, con el objetivo de integrar al alumnado en el entorno real del sector, se organizará formación en empresas de mantenimiento industrial, explotadoras de remontes mecánicos, sistemas de telecabinas urbanos o turísticos, así como estaciones de esquí.

Esta acción formativa se une a la ya iniciada por primera vez en este curso 2026-2027, que ha sido impulsada desde Educación, incluyendo estos estándares en el Catálogo del Procedimiento de Acreditación de Competencias por experiencia laboral en Cantabria, por el cual ya se ha acreditado a más de 20 trabajadores del sector.

Esta colaboración responde al interés de Alto Campoo por impulsar la formación continua y el relevo generacional en la estación, favoreciendo tanto la incorporación de nuevos profesionales como la actualización de conocimientos y competencias de la plantilla actual, especialmente en el mantenimiento y la explotación de remontes.

Esta certificación refuerza, además, la conexión entre la Formación Profesional y las necesidades reales del tejido productivo de Cantabria, ha destacado el Ejecutivo.