Alumnos de los institutos González Linares, Villajunco y Foramontanos, ganadores de la Ciberliga de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Equipos del IES Augusto González Linares y del IES Villajunco, ambos de Santander, y del IES Foramontanos de Cabezón de la Sal, han sido, por este orden, los ganadores de la Ciberliga preamateur que la Guardia Civil ha organizado por segundo año consecutivo en Cantabria, con el objetivo de promover el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

En total han participado en la fase regional de esta competición 400 alumnos de cuarto de la ESO, a través de 108 equipos de 14 institutos.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha entregado esta mañana los diplomas a los vencedores junto al coronel de la Benemérita en la comunidad, Jorge Bodelón, y el director general de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica del Gobierno, José Luis Blanco.

Los equipos ganadores, además de los diplomas, disfrutarán de un bautismo de mar con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Mientras, los dos primeros clasificados acudirán a Madrid en abril, donde competirán en una fase final con los equipos ganadores de Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Baleares, Asturias, Madrid, Navarra, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla.

La fase final de esta competición, correspondiente a la séptima edición de esta Ciberliga, se realizará en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez-Madrid, donde además los participantes asistirán a una mesa redonda sobre el trabajo que se realiza para entornos digitales seguros y una conferencia sobre la ciberseguridad como futuro profesional.

También realizarán una visita a una empresa dedicada al tema de las telecomunicaciones y al Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil en Valdemoro.

ACTUAR FRENTE LA CIBERDELINCUENCIA

Por su parte, Casares ha destacado la importancia de formar a los adolescentes para prevenir los delitos en la red y que sepan actuar frente al "desafío" de la ciberdelincuencia.

Así, ha puesto en valor el trabajo compartido de las administraciones públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para enfrentar la tendencia ascendente de las modalidades delictivas en la red, que ya suponen casi el 30% de las infracciones penales en Cantabria.

Y es que todos los participantes se han enfrentado a una serie de ciber retos que simulaban situaciones reales que pueden encontrarse cuando navegan en la red, recibiendo una formación previa para saber cómo atajar los problemas.

Además de este reto estudiantil y de aprendizaje en ciberseguridad, componentes de la Guardia Civil de Cantabria, pertenecientes al Equipo @, especialistas en la investigación de ciberdelitos, han impartido a cerca de 900 alumnos de los institutos en competición charlas formativas de concienciación sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, aportándoles herramientas de autoprotección para enfrentarse a las amenazas que se puedan encontrar en internet.