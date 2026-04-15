Alumnos de al menos 32 centros educativos de Santander y Torrelavega respiran aire nocivo para la salud

Archivo - Alumnos en los aledaños de un colegio de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los entornos de los 32 centros educativos de Santander y Torrelavega analizados por Ecologistas en Acción --16 en cada municipio-- superan los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijados en diez microgramos por metro cúbico.

Además, el 75 por ciento de los analizados en la capital cántabra --12 de 16-- y el 43,75% de los de Torrelavega (7 de 16) superan el nuevo límite marcado por la revisión de la Directiva de Calidad del Aire europea y exigible como muy tarde en enero de 2030, que se ha establecido en 20 microgramos por metro cúbico.

Esta es la conclusión del informe 'Calidad del aire en entornos escolares' que se ha presentado este miércoles a nivel nacional y también en Cantabria. Los datos relativos a la comunidad autónoma han sido expuestos en rueda de prensa por Floren Enríquez, de Ecologistas en Acción, y por el también activista de la organización y maestro jubilado José Antonio Sánchez Raba.

Según las explicaciones de ambos y en base también a la documentación aportada, diez colegios e institutos públicos de Santander registran valores por encima de los 25 microgramos/m3.

Los mayores niveles en la capital cántabra se dan en el instituto Alberto Pico (36,5), ubicado en la calle Castilla; en el colegio Nueva Montaña (32,7) y en el IES Santa Clara, en pleno centro de la capital cántabra (31,4).

En el lado contrario, aquellos centros con niveles más bajos son el IES Villajunco, con 15,9 microgramos por metro cúbico, y los colegios Menéndez Pelayo (16,6), Gerardo Diego (17,5) y Jesús Cancio (19,9). De hecho, estos cuatro serían los únicos de los analizados en los que se cumpliría el nuevo límite legal europeo.

Y en lo que respecta a Torrelavega, los mayores niveles se dan en el centro concertado El Salvador, en Barreda, que supera en más del triple el valor recomendado por la OMS, al alcanzar los 33,9 microgramos por metro cúbico, y el IES Miguel Herrero, donde se llega a los 26.

Por encima del nuevo límite legal europeo de 20 se sitúan también el IES Zapatón (22,5); el CEIP José María de Pereda (21,9); el IES Marqués de Santillana (21,5); el IES Garcilaso de la Vega (20,9), y el colegio Matilde de la Torre (20,1).

Aquellos de los analizados con mejor nivel, aunque siempre por encima de la recomendación de la OMS, son los colegios Menéndez Pidal (10,5), Mies de Vega (12,3) y el IES Gutiérrez Aragón (15,1).

ECOLOGISTAS PIDE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE

Desde Ecologistas se han calificado los datos que arrojan las mediciones realizadas en los entornos de los centros escolares de Santander y Torrelavega como "muy preocupantes y graves" y han reclamado a los ayuntamientos de ambas ciudades que "se pongan a trabajar" y adopten medidas.

Entre ellas, la organización plantea la ampliación o rediseño de las zonas de bajas emisiones establecidas en ambas ciudades, al considerar que son insuficientes --la de Santander la califican de "inútil" y "ridícula"--; incidir en la peatonalización de calles, fomentar la movilidad sostenible, implantar medidas de pacificación del tráfico, plantar más árboles y reducir el asfalto.

Y es que, según han subrayado, las condiciones medioambientales, entre ellas la contaminación atmosférica, son uno de los determinantes sociales de la salud.

Ecologistas ha señalado que ésta afecta "muy gravemente" a la salud de la infancia y genera alergias, asma, enfermedades cardiorrespiratorias y trastornos neurocognitivos "que les acompañarán durante toda su vida".

Es por ello, por lo que considera que una "prioridad" de las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto debe ser tener entornos escolares saludables y seguros.

LA CALIDAD DEL AIRE EN SANTANDER: "MALA O MUY MALA"

Los representantes de Ecologistas han explicado que han intentado presentar los datos al Ayuntamiento de Santander pero "no han querido recibirnos".

Tras esta actitud, han preguntado públicamente a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), si, más allá del "ecopostureo", le interesa la salud de los niños de la ciudad y en general de todos los vecinos y si va a hacer algo por rebajar la contaminación atmosférica de la ciudad.

Sánchez Raba ha mantenido que, "en contra del tópico 'Santander, verde y saludable'", la calidad del aire en la capital cántabra es "mala o muy mala" y la contaminación es "muy alta". "Estamos muy mal", ha resumido.

Además, ha resaltado que en el estudio a nivel nacional se indica que en la capital podrían evitarse 165 muertes al año si se cumplieran los límites que recomienda la OMS.

Por su parte, Enríquez ha valorado que el Ayuntamiento de Torrelavega, donde gobierna el bipartito PRC-PSOE, haya "mostrado interés" y haya accedido a reunirse con representantes de Ecologistas. Ha indicado que al conocer los datos que le han expuesto "se han quedado sorprendidos" y han planteado dudas sobre el método utilizado.

Ecologistas considera que "hace falta valentía política" para tomar medidas y "no venderse" a los "intereses económicos".

DATOS NACIONALES

Según el estudio, un total de 395 entornos escolares de toda España de los 412 que ha analizado Ecologistas en Acción superan los niveles de NO2 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, "en el 96% de ellos se respira aire nocivo para la salud".

La organización ecologista ha coordinado mediciones de 412 centros educativos, centros de salud y zonas especialmente sensibles de 66 núcleos urbanos de diez comunidades autónomas (CCAA): Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Baleares, La Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

De acuerdo con el estudio, 163 entornos escolares --es decir, el 39%-- están por debajo de los 20 microgramos por metro cúbico, el nuevo límite marcado por la revisión de la Directiva de Calidad del Aire europea y exigible como muy tarde en enero de 2030. Además, hay ocho entornos que están incluso por encima de 40 microgramos por metro cúbico, el límite legal vigente en la actualidad.

La investigación, para la que también se han tomado mediciones en el interior de 34 centros escolares, muestra que el 80% de estos se sitúan en niveles por encima de la recomendación de la OMS.