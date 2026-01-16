Álvaro Pombo hablará de su obra poética este martes en el Ateneo de Santander

Archivo - El académico y Premio Cervantes 2024 Álvaro Pombo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor cántabro Álvaro Pombo, reciente Premio Cervantes, hablará de su obra poética este martes 20, a las 19.30 horas, en el Ateneo de Santander.

En concreto, el académico de la Real Academia Española conversará sobre su obra 'Substancia. Antología poética, 1973-2009' con el escritor Juan Antonio González Fuentes.

El poeta recibió el año pasado la Medalla de Oro de Cantabria de manos de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en el transcurso de un encuentro que tuvo lugar en el domicilio del autor en Madrid, debido a su estado de salud.

Álvaro Pombo García de los Ríos nació en Santander en 1939. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y Bachelor of Arts en Philosophy por el Birkbeck College de Londres.

El autor cuenta con una extensa trayectoria literaria de casi medio siglo y también muy polifacética, con decenas de publicaciones que van desde las novelas y los libros poéticos hasta los relatos, los ensayos y los artículos en prensa.

Entre sus obras, destacan 'Protocolos' (1973), 'Variaciones' (1977), 'Relatos sobre la falta de sustancia' (1977), 'El parecido' (1979), 'Hacia una constitución poética del año en curso' (1977), 'El héroe de las mansardas de Mansard' (1983), 'El hijo adoptivo' (1984), 'Los delitos insignificantes' (1986), 'El metro de platino iridiado' (1990), 'Protocolos para una rehabilitación del firmamento' (1992), 'Aparición del eterno femenino contada por S.M. el Rey' (1993), 'Donde las mujeres' (1996), 'Vida de San Francisco de Asís. Una paráfrasis' (1996), 'Cuentos reciclados' (1997), 'La cuadratura del círculo' (1999), 'El cielo raso' (2001), 'Una ventana al norte' (2004), 'La fortuna de Matilda Turpin' (2006), 'La previa muerte del lugarteniente Aloof' (2009), 'El gran mundo' (2015), 'La casa del reloj' (2016), 'Retrato del vizconde en invierno' (2018), 'El destino de un gato común' (2020), 'La ficción suprema. Un asalto a la idea de Dios' (2022) o 'El exclaustrado' (2024).

Además del último Premio Cervantes, Pombo ha recibido diferentes galardones y distinciones como el XIII Premio Fundación Francisco Umbral al mejor libro de 2023; el XXXV Premio Internacional Menéndez Pelayo (2023), otorgado por la UIMP; el Premio Honorífico de las Letras de Santander (2018); el Premio Nadal, por 'El temblor del héroe' (2018); el Premio Planeta, por 'La fortuna de Matilda Turpin' (2006), o el Premio Nacional de Narrativa, por 'Donde las mujeres' (1997), entre otros muchos.