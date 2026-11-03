Amenaza a los empleados de un comercio de Cazoña con un cuchillo y huye con dos garrafas de aceite

Policía Nacional en Cazoña - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, cometidos en el mismo comercio del barrio de Cazoña, de donde, en el último de ellos huyó con dos garrafas de aceite tras amenazar a los empleados con un chuchillo.

En la madrugada del 30 de octubre, el 091 recibió una llamada porque acababa de producirse un robo con violencia e intimidación en un comercio de Cazoña. El agresor había amenazado a los empleados con un cuchillo de 12 centímetros de hoja y había huido del lugar con dos garrafas de aceite valoradas en 60 euros.

Una dotación policial acudió al lugar y se entrevistó con una trabajadora que aportó la descripción física del sospechoso y la vía por la que había huido.

Los agentes comunicaron la descripción a la sala del 091, que movilizó al resto de patrullas en servicio y una de ellas localizó al individuo en una calle del Alisal cuando se encontraba a la puerta de otro comercio con un cuchillo.

Los agentes lo interceptaron por sorpresa e intervinieron el arma que llevaba.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y trasladado a dependencias policiales para la práctica de diligencias.

Además, se verificó que esta misma persona había cometido otro robo con idéntico modus operandi y en el mismo establecimiento el pasado mes de julio, por lo que se le imputó un segundo delito de robo con violencia o intimidación.

El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.