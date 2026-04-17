Amenaza con tirarse por un balcón y matar a los policías que iban a detenerle por amenazar a su ex y a su hija

Policía Torrelavega - POLICÍA

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Torrelavega por amenazar a su expareja, con la que tenía prohibido comunicarse, y a una hija de ambos. Durante la negociación para que saliese de la vivienda, amenazó también a los agentes y con quitarse la vida, y llegó a asomarse por el balcón con intención de lanzarse al vacío. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional.

El arrestado, por supuestos delitos de amenazas y quebrantamiento de condena, fue denunciado por la mujer el pasado lunes 13 de abril, según ha informado este viernes la Policía, que ha indicado que la víctima refirió en comisaría que estaba siendo amenazada mediante mensajes de audio dirigidos a ella y a la hija en común.

También señaló que su ex tenía en vigor una prohibición de comunicarse con ella, extremo constatado por los agentes, que se desplazaron al domicilio del sospechoso. Una vez allí, el hombre respondió a la llamada de los efectivos con una actitud "desafiante y poco colaboradora" y se negó a abrir la puerta.

De este modo, iniciaron una negociación con él para que saliese pacíficamente de la vivienda, a lo que el implicado se negó y amenazó repetidas veces con matar a los policías y quitarse la vida, "mostrando en todo momento un alto estado de agitación".

Ante esa situación, se reforzó el dispositivo con personal especializado y recursos apropiados para este tipo de intervenciones. Y como en un momento dado se asomó al balcón y amenazó con tirarse, también fueron requeridos los Bomberos de Torrelavega.

Finalmente, los agentes lograron acceder al domicilio y detener al hombre sin que nadie resultara lesionado. En el interior estaba una mujer que había intentado calmarle y que manifestó que se encontraba bien y no precisaba asistencia.