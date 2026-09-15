Cantabria aprueba el jueves el techo de gasto del presupuesto de 2027 con 285 millones más

Buruaga atiende a los periodistas en La Bien Aparecida - EUROPA PRESS

MARRÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El límite de gasto no financiero de los presupuestos de Cantabria para el próximo año se situará por encima de los 3.700 millones de euros, 285 millones más que en las cuentas del presente ejercicio, que entraron en vigor el pasado mes de mayo.

Pese a ello, el Gobierno regional trabaja ya en el nuevo proyecto económico, y esta misma semana --el jueves, en su reunión semanal-- aprobará el techo de gasto, según ha anunciado este martes la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en declaraciones a los medios en La Bien Aparecida.

La jefa del Ejecutivo ha avanzado esa cifra y ha precisado también que en el nuevo texto presupuestario hay que descontar los fondos europeos MRR, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que no habrá en 2027. Ha indicado que se situará, en total, por encima de los 3.700 millones de euros -en 2026 el límite está en 3.417 millones-.

En cualquier caso, ha destacado que las siguientes cuentas autonómicas, las cuartas y últimas de la legislatura --que el Gobierno en minoría del PP ha venido sacando adelante con apoyo del PRC-- tendrán un crecimiento "expansivo", en línea con lo experimentado en las de 2024, 2025 y 2026, para seguir fortaleciendo los servicios públicos, que tendrán nuevamente una "consignación récord", y las políticas de vivienda, que volverá a ser "un capítulo estrella".

Y "va a ser un presupuesto prudente y responsable y también en equilibrio presupuestario, en estabilidad, déficit cero. No vamos a gastar más de lo que ingresamos", ha agregado Buruaga, que también ha confirmado que habrá nuevas bajadas de impuestos en un marco presupuestario que incidirá en la modernización del tejido productivo y en el impulso a la inversión en obra pública e infraestructuras, manteniendo el déficit cero y reduciendo aún más la deuda, que al cierre de 2026 estará por debajo del 16% del PIB.

EN MODO CANTABRIA, NO EN MODO ELECCIONES

Pese a reconocer que el "clima electoral" va a dificultar aún más la negociación con los grupos parlamentarios, Buruaga ha asegurado que su Ejecutivo no va a renunciar al diálogo y cumplirá con su obligación de buscar siempre el acuerdo, "porque eso ha sido y es bueno para Cantabria, y este Gobierno está en 'modo Cantabria', no en 'modo elecciones'".

Así, de cara al próximo curso político que ahora empieza, la presidenta ha pedido a los partidos de la oposición anteponer el interés general de la comunidad autónoma y "evitar la tentación de desgastar y bloquear" la acción del Gobierno en esta última parte de la legislatura, cuando aún quedan por delante "meses ilusionantes para los cántabros" en los que tomarán forma o eclosionarán los proyectos en marcha.

"Yo pido que todos estemos a la altura y que todos seamos capaces de poner Cantabria por encima de cualquier otro interés. Que no desviemos el rumbo, porque este es el camino correcto, los datos así lo avalan, y Cantabria no merece que nadie lo detenga por ofuscaciones partidistas o meros intereses electorales. Nosotros vamos a seguir transitando por él: huyendo del ruido y la crispación, profundizando en las políticas que funcionan y cumpliendo nuestros compromisos con los cántabros", ha dicho.

AUTOBÚS SIN FRENOS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ.

Para Buruaga, el nuevo curso político será "especialmente complejo" también por la situación política nacional y por el "autobús sin frenos en el que Pedro Sánchez ha convertido el Gobierno". Como muestra de ello, ha aludido a la crisis de Ceuta, donde 47 días después de la invasión "nada ha mejorado".

"¿Qué se puede esperar de un Gobierno que es incapaz de proteger nuestras fronteras, defender a nuestros ciudadanos y resolver esta crisis que ha convertido en un auténtico esperpento?", se ha cuestionado la presidenta cántabra y de los 'populares' de la región.

A su juicio, el Ejecutivo de Sánchez está conduciendo a España "a la deriva". Lo considera un Gobierno "débil y paralizado, sin mayoría parlamentaria ni mayoría social, acorralado por la justicia y la corrupción" que está "volando por los aires" todos los estándares de calidad democrática, rompiendo la igualdad y la solidaridad entre españoles, "por su propia supervivencia".

Ha añadido que se trata además de un Ejecutivo que está "desatendiendo todas las necesidades y sus obligaciones con la región", motivo por el cual -ha garantizado- el Gobierno de Cantabria seguirá defendiendo y reivindicando los derechos de la comunidad autónoma.

PIDE A LA BIEN APARECIDA SALUD, ACIERTO EN LAS DECISIONES Y QUE CUIDE DE CANTABRIA.

La presidenta espera contar para ello con la ayuda de la patrona de Cantabria, a la que ha pedido "que cuide de su pueblo", salud para seguir trabajando por Cantabria y "acierto" en la toma de decisiones para responder a los problemas y las necesidades de los cántabros.

La jornada La festividad, declarada de Interés Turístico Regional, ha vuelto a congregar en el santuario de Hoz de Marrón (Ampuero) a miles de devotos de La Bien Aparecida, animados por la buena climatología que ha imperado durante toda la mañana.

A mediodía, Buruaga ha participado en la tradicional procesión de la imagen de la patrona alrededor de la campa y seguidamente ha asistido a la misa presidida por el obispo de Santander, Arturo Ros, en la explanada del santuario.

Entre otros representantes institucionales, también han asistido los consejeros de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia; Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros; Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; Salud, César Pascual; e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; la alcaldesa de Ampuero, Amaya Fernández, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, informa el Gobierno.