PP pide "responsabilidad" a la oposición y al Gobierno de "corrupción y escándalos" de Sánchez que cumpla con Cantabria

El coordinador y portavoz parlamentario del PP Juan José Alonso en La Bien Aparecida - EUROPA PRESS

MARRÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria pide a la oposición en la región "responsabilidad" y que PRC, PSOE y Vox "no caigan en el afán electoralista" y en "una batalla" antes de los comicios, pues "queda mucha legislatura todavía" y hay "muchos proyectos en marcha".

Y al Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez y "rodeado por la corrupción" y que va "escándalo tras escándalo", los 'populares' cántabros le exigen "que cumpla" con esta comunidad autónoma para que tenga "las mismas" infraestructuras e inversiones que las demás y poder competir "en igualdad de condiciones".

Lo ha expresado así este martes el coordinador general del PP autonómico y portavoz parlamentario, Juan José Alonso, en Hoz de Marrón, con motivo de la celebración La Bien Aparecida, patrona de Cantabria, a la que ha pedido que "siga protegiendo" a la región y "guíe como hasta ahora" al Gobierno "de las buenas decisiones" y del "cambio" presidido por María José Sáenz de Buruaga.

Y es que a juicio del diputado 'popular', la comunidad inició en 2023 con el Ejecutivo del PP "un cambio que no tiene marcha atrás y que ha consolidado el proyecto de transformación que Cantabria necesitaba", y para el que su partido sigue trabajando, ya que "está generando nuevas oportunidades para todos los cántabros".

"Cantabria, gracias a este Gobierno responsable, con capacidad de diálogo, que escucha y que atiende a toda la sociedad, es un ejemplo y un referente en toda España de cumplimiento de sus obligaciones, presupuestario y con las leyes", ha valorado Alonso.

En declaraciones a los medios, ha contrapuesto el Ejecutivo de Buruaga con el de Sánchez, "rodeado por la corrupción" y que al ir "escándalo tras escándalo es precisamente la antitesis" del Gobierno cántabro.

Y tras esta comparación, ha exigido a Sánchez que "cumpla con Cantabria" y permita que esta región tenga las mismas infraestructuras e inversiones que el resto de comunidades para competir en igualdad de condiciones.

QUE NO EMPIECEN UNA BATALLA ELECTORAL.

Además, el portavoz del PP en la Cámara --que sustenta al Gobierno en minoría de Buruaga-- ha solicitado "responsabilidad" a los partidos de la oposición en la recta final de la legislatura, pues queda "muchos" proyectos en marcha y por hacer que son "fundamentales" para "transformar" la región: "Que no caigan en el afán electoralista y que sus decisiones no empiecen una batalla electoral", ha pedido.

En su lugar, les ha instado a seguir "trabajando con responsabilidad por el futuro de Cantabria" y poder así continuar el proyecto "transformador" iniciado, "apoyado en las nuevas tecnologías y en las nuevas inversiones y que va a generar muchas oportunidades para todos los cántabros", ha apostillado para finalizar.