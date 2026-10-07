AMP. Entregadas en Orejo las llaves de las primeras VPO de alquiler asequible de Cantabria de esta legislatura

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, hace entrega de llaves a los inquilinos de dos viviendas protegidas de alquiler asequible en Orejo. - GOBIERNO

Media ha dado las llaves de dos pisos a sendas parejas de Santander y Solares que ahora se tienen que empadronar en Marina de Cudeyo

OREJO (MARINA DE CUDEYO), 7 (EUROPA PRESS)

Este miércoles, 7 de octubre, se han entregado las primeras llaves de viviendas protegidas de alquiler asequible del parque público de Cantabria en lo que va de legislatura: de dos pisos de Orejo a sendas parejas de jóvenes, procedentes de Solares y Santander, que se tienen que empadronar en Marina de Cudeyo.

Se trata de "un gran día", según ha reconocido el consejero del ramo, Roberto Media, y de "un paso muy importante hacia el futuro", ha valorado una de las beneficiarias, Larisa Andrea, residente hasta ahora en la capital cántabra y que veía "muy difícil" que le tocara una de estas viviendas, pues contaron con cerca de un centenar de aspirantes.

Los agraciados van a pagar 351 y 402 euros mensuales, a razón de 6,50 euros el metro cuadrado (ambas tienen dos dormitorios y una de ellas dos baños), y esto supone "un ahorro importantísimo", teniendo en cuenta los precios de mercado, han reconocido ambos. Además, este pago es compatible con ayudas al alquiler.

Las dos se sortearon junto a otra, que estaba y sigue 'okupada', y que fueron habilitadas todas ellas en una planta baja destinada a locales comerciales que permanecían cerrados desde que se construyó el edificio hace unos veinte años, y que elevan a 55 el total de pisos de la urbanización de VPO.

Esta tercera vivienda está pendiente de la vista para fijar la fecha del desahucio de los ocupantes ilegales, que entraron en ella en abril, tras el juicio. Se celebró en junio, el mismo mes que se hizo el sorteo, y se tuvo que repetir al no haber sido citados todos los ocupantes.

La sentencia dio la razón al Gobierno e impuso, como pedía el fiscal, una multa a los denunciados, que recurrieron el fallo pero fue ratificado por la Audiencia Provincial de Cantabria, según han informado el consejero y Carlos Gala, gerente de Gesvican, empresa pública propietaria de las viviendas. Una vez recuperado el inmueble, se comprobará su estado y, en caso de ser necesario, se realizarán los trabajos oportunos antes de ponerlo a disposición de la familia adjudicataria.

Estas tres viviendas de Orejo fueron habilitadas como tal gracias a una inversión de 226.000 euros, en un 70 por ciento sufragados por el propio Ejecutivo y el 30% restante, con fondos europeos. Tienen 51, 62 y 70 metros cuadrados útiles. Una dispone de dos dormitorios y un baño; otra, de dos dormitorios y dos baños; y la de mayor superficie -la okupada- cuenta con tres dormitorios y dos baños.

Destacan por sus altos estándares de calidad y eficiencia energética, gracias a su elevado nivel de aislamiento y otras prestaciones, que hacen que estos costes sean "muy bajos". Todas disponen de calificación energética A, con índices superiores en un 20% a lo exigido por el Código Técnico de la Edificación. Además, cuentan con cocina equipada con electrodomésticos e instalación de aerotermia para la calefacción mediante suelo radiante y para la producción de agua caliente sanitaria.

PROYECTO DE VIDA GARANTIZADO.

En el acto, al que también ha acudido el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez (PSOE), el titular de Fomento y Vivienda del PP ha resaltado los "frutos" de la colaboración entre las administraciones y el aprovechamiento de los fondos UE para poner en marcha iniciativas como esta, que permiten a parejas y familias jóvenes tener un "proyecto de vida garantizado".

En este sentido, la beneficiaria de una de las viviendas entregadas -las dos tuvieron que ser readjudicadas tras no cumplir los primeros agraciados las condiciones- ha admitido que vivir en una de alquiler asequible ayuda a "ahorrar un poquitín más y en el futuro poder comprar" una, que es lo que quiere esta pareja y en un entorno rural además.

Por su parte, el regidor ha valorado estas "buenas noticias" y ha agradecido la "importante" inversión acometida, que supone "una oportunidad para que dos parejas jóvenes puedan iniciar o continuar su vida en unas condiciones más que razonables". "Espero que su estancia en Marina de Cudeyo sea larga y provechosa", ha deseado.