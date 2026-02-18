Ampliada hasta el viernes la alerta naranja por mala mar en Cantabria

Ampliada la alerta naranja por mala mar a toda la jornada del viernes - EDUARDO CASTILLO-AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Santander activa el dispositivo preventivo desde las 16.00 horas con el cierre del minizoo de La Magdalena y la avenida García Lago SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Pedro pone a Cantabria este miércoles, jueves y el viernes también, 18, 19 y 20 de febrero, en alerta naranja (peligro importante) por mala mar. Además la alerta amarilla (peligro bajo) por viento estará activa este miércoles en todo el interior mientras que durante el jueves se limitará al litoral.

A partir de las 16.00 horas de este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará el aviso naranja por oleaje, ya que prevé en el litoral viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) o de 75 a 88 km/h (fuerza 9), y mar combinada del oeste o noroeste de 6 a 7 metros.

Este nivel se mantendrá durante toda la jornada del jueves y el viernes, según ha amplidado la AEMET este miércoles. En esa tercera jornada de nivel naranja se espera mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.

En cuanto a la alerta amarilla por viento, en el litoral, el centro de la región y el valle de Villaverde se esperan rachas de viento del suroeste, rolando rápidamente a oeste de 90 km/h. Mientras tanto, en Liébana y la Cantabria del Ebro, se prevén rachas máximas de 80 km/h. En el caso del litoral se prolongará hasta las 15.00 horas de mañana y el resto hasta las 19.00 horas de hoy.

DISPOSITIVO PREVENTIVO

Ante esta previsión, el Ayuntamiento de Santander activará esta tarde el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a partir de las 16.00 horas de este miércoles.

Siguiendo los protocolos establecidos, el Consistorio cerrará al tráfico y a peatones el tramo final de la avenida Manuel García Lago, que comprende desde la rotonda de las letras hasta el Hotel Chiqui, y el acceso al minizoo de La Magdalena.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que el dispositivo se adaptará a la evolución del temporal durante los próximos días y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, para que eviten acercarse a zonas expuestas al oleaje independientemente de que se encuentren balizadas o no.

TRECE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A nivel nacional, estarán en aviso por viento, olas y nieve un total de 13 comunidades autónomas (CCAA). En concreto, los avisos naranjas por olas serán en los litorales asturiano; cántabro; A Coruña, Lugo y Pontevedra; y Guipúzcoa y Vizcaya. Por lo demás, el resto de avisos amarillos por oleaje se sitúan en Almería y Granada; Girona; Castellón y Valencia; y la costa de Melilla.

Asimismo, hay avisos por viento en Almería, Granada y Jaén; el litoral occidental asturiano y la suroccidental asturiana; el litoral cántabro, Liébana y Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete; A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra; Noroeste de Murcia; Vertiente cantábrica de Navarra; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Ibérica riojana; Alicante y Valencia.

A su vez, se dan avisos por nieve en suroccidental asturiana; León; y Lugo. AEMET prevé que mañana pase un frente por la Península que, de oeste a este, tenderá a dejar cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. En este marco, habrá predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en los tercios este y sureste, así como en Baleares durante la mayor parte del día.

Este frente y la posterior descarga fría dejarán precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico que podrá afectar a otras regiones a excepción del este y sureste. Por zonas, el organismo estatal prevé que sean más abundantes cuanto más al noroeste se registren. En el oeste de Galicia podrán ser, de hecho, fuertes o persistentes.

Además, podrá darse alguna tormenta ocasional en regiones del norte peninsular y nevará a una cota de 1200-1500 metros (m) que disminuirá a 900-1200 m en el extremo norte y a una cota de 1500/1900 m en el resto. En el Pirineo, habrá heladas localmente débiles.

Durante esta jornada probablemente se registren nieblas matinales en las campiñas del sur de Andalucía, así como en zonas bajas del nordeste, y brumas frontales en el noroeste peninsular. Además, en Canarias habrá cielos poco nubosos o despejados y posiblemente restos de calima ligera.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha avanzado que los valores térmicos descenderán en la mayor parte del país. La excepción estará en el Cantábrico oriental, Pirineo y nordeste de Cataluña, donde aumentarán las máximas. La mínima más baja pronosticada para una capital de provincia para mañana es Ávila, donde se espera 1ºC.

Por otro lado, predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, que será en general flojo en interiores del tercio nordeste y suroeste peninsular y que tendrá intensidad de fuerte en litorales del extremo noroeste y Alborán.

De esta manera, se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio norte, también a partir de la tarde en interiores del este y sureste peninsular y Pirineos y posibles en Alborán. En Canarias, alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas.