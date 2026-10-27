Un amplio operativo busca a una mujer desaparecida desde ayer en Ampuero

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo busca por tierra, agua y aire a una mujer de 51 años desaparecida desde este lunes en Ampuero. El 112 recibió aviso de la situación a última hora de la tarde de ayer, momento en el que el equipo de rescate del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil iniciaron los trabajos de localización.

Según ha informado el 112, esta mañana, ya con luz, se ha establecido un operativo que está peinando la localidad de Ampuero y sus alrededores, bajo la dirección de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido en el Ayuntamiento.

Se han desplegado, además de técnicos de rescate del Ejecutivo y agentes de la Guardia Civil --que aporta al GREIM, USECIC y perro de rastreo--, efectivos de Cruz Roja con misiones logísticas y subacuáticas; los drones del Gobierno, y las agrupaciones de Protección Civil de Arredondo y Santander, esta última también con unidad cinológica.

Por aire, está llegando a la zona el helicóptero de la Guardia Civil, que será relevado por el del Gobierno de Cantabria a lo largo de la mañana.