Un análisis de plataformas digitales encuentra indicios de actividad de la red 'Blocus' en Santander

Los activistas que causan disturbios en la plaza Catalunya de Barcelona queman barricadas y elementos urbanos - Lorena Sopêna - Europa Press

El informe hace referencia a un cartel que circuló en redes con actos en varias ciudades el 30 de noviembre, entre ellas la capital cántabra

PALMA/SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un análisis realizado por la empresa tecnológica Goldn Owl, con sede en Alicante, en base 10.000 elementos publicados en siete plataformas digitales por la red 'Blocus', aparentemente detrás de los disturbios del pasado sábado en Barcelona, han identificado indicios de actividad de esta red en 18 localidades de 11 comunidades autónomas, con convocatorias fechadas en 13 de ellas. Uno de estos puntos es Santander.

Así se desprende del estudio titulado 'De los disturbios de Barcelona a una amenaza nacional: la expansión de Blocus alerta del riesgo de nuevos episodios de violencia coordinada', en el que esta empresa ha reconstruido la actividad de la red a partir de sus propias cuentas, carteles y grupos.

El mapa de localidades con actividad de 'Blocus' incluye Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, La Coruña, Santander, Pamplona y Tarrasa (Barcelona).

En el informe se alude a un cartel que circuló en redes, eliminado antes de su captura, en el que se convocaban actos para el 30 de noviembre --un día después de las elecciones generales-- en 12 ciudades, entre ellas Santander.

Fuentes de la Policía Nacional en Cantabria, consultadas por Europa Press, han explicado que están "atentos" a este tipo de convocatorias y se verá cómo evoluciona en el tiempo.

El análisis de esta empresa no ha encontrado indicios de actividad propia de 'Blocus' en otras 34 ciudades que han sido analizadas.