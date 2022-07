Ander Gil cree que las ciudades serán los "principales agentes" para frenar el cambio climático

Cree que se debe avanzar hacia la sostenibilidad desde la cogobernanza y la pluralidad

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Ander Gil, ha señalado que las ciudades serán "los principales agentes para frenar el cambio climático", una lucha que, ha defendido, tiene que ser "justa e inclusiva" porque "no pueden pagar el coste del progreso los más vulnerables".

"La lucha debe ser justa e inclusiva desde el punto de vista social y territorial", ha defendido, sosteniendo que cambio climático y desigualdad social están "directamente vinculados" y que los procesos de transformación urbana que se necesitan deben realizarse desde el respeto a los valores y a los derechos humanos.

Gil se ha pronunciado así durante su intervención este lunes en un curso sobre neutralidad climática en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, donde ha participado junto a representantes municipales de las siete ciudades españolas seleccionadas por la Comisión Europea para formar parte de la misión para lograr la neutralidad climática en 2030: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.

El presidente del Senado, que antes de intervenir ha recibido la medalla conmemorativa del 90 aniversario de la UIMP, se ha definido como "firme defensor del municipalismo" y del papel que juegan los municipios ante los grandes retos, como el cambio climático, pues cree que "la transformación local es el germen de la transformación global que todos necesitamos".

Además, ha trasladado a las ciudades seleccionadas para avanzar hacia la neutralidad climática que su misión "solo será un éxito si funciona para todas, para las grandes y para las pequeñas". "En todos los desafíos colectivos siempre hay valientes que van marcando el rumbo a los demás", ha dicho.

En este sentido, y tras escuchar las iniciativas que están desarrollando los representantes locales, Gil ha agradecido la "valentía" de los que toman decisiones en favor de la sostenibilidad aunque no sean las más populares, pues suponen cambios en la vida o la movilidad de los ciudadanos.

A su juicio, "tenemos que aprender a ejercitar nuestro pensamiento estratégico a largo plazo" y los pasos contra el cambio climático deben hacerse "juntos", "con cogobernanza, cooperación y buenas prácticas multilaterales", porque "la acción conjunta nos permitirá avanzar a la sostenibilidad".

Al hilo, ha considerado "muy acertada" esta iniciativa organizada por la UIMP, titulada 'La misión española para la transición hacia ciudades climáticamente neutras: Mission citiES 2030', cuyos ponentes, de distingo signo político, han formado una "mesa plural con elementos comunes".

Gil ha puesto de relieve que las consecuencias del cambio climático son "una tragedia anunciada que no hemos sabido o no hemos querido entender" y, tras dar datos como que "solo nos quedan 11 años" para que el planeta sufra daños "irreparables" o que 7 millones de personas mueren al año por causas atribuibles a la contaminación, se ha preguntado "por qué a algunas personas esto no les preocupa". "Es más, lo minimizan o tratan de menospreciarlo aludiendo al totalitarismo de la religión climática", ha lamentado.

Pese a los datos negativos y a consecuencias como la actual ola de calor o los numerosos icendios, también ha puesto en valor que se han hecho logros en los últimos años, como cerrar agujeros de la capa de ozozo, reducir el coste de las energías renovables o bajar los niveles de contaminación. Así, ha ensalzado que, "cuando actuamos juntos, las cosas también mejoran".

El acto ha contado también con la intervención de la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, que no ha podido acudir presencialmente pero ha enviado un vídeo en el que también ha destacado la "enorme importancia" que tiene la innovación en el ámbito municipal y ha dado las gracias a las ciudades que servirán como "conejillos de indias" dentro de la misión europea de neutralidad climática.

Además, el rector de la UIMP, Carlos Andradas, ha remarcado el interés que tenía la Universidad en celebrar este acto dada la importancia de las instituciones como elemento de "compromiso" con proyectos como éste, que requieren continuidad en el tiempo y por tanto están "por encima de las ideologías y de quien gobierne". "El futuro no entiende de esos colores políticos", ha sentenciado.

"Estáis haciendo historia", les ha trasladado a los representantes municipales, destacando que para ellos "no es fácil" luchar contra el cambio climático porque implica tomar decisiones "no fáciles de entender en muchos casos" para la ciudadanía.

En concreto, han participado en la mesa el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran; la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández Escuer; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; la comisionada de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Bárbara Pons; el responsable del área de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura; el teniente de alcalde delegado del área de Transición Ecológica de Sevilla, José Luis David Guevara; y el concejal de Innovación de Valencia, Carlos Galiana.