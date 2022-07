Margarita del Val, Mariano Barbacid, Marcos López Hoyos o Ander Gil, esta semana en la UIMP

Los cursos se centrarán en la ciencia y la inmulogía, la neutralidad climática o la figura de Seve Ballesteros

Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) abordarán esta semana del 18 al 22 de julio varias temáticas como la ciencia y la inmunología tras la pandemia, con ponentes entre los que destacan investigadores como Margarita del Val, Mariano Barbacid y Marcos López Hoyos.

Asimismo, en una vertiente más política habrá invitados como el presidente del Senado, Ander Gil, que participara en un seminario sobre neutralidad climática; y se celebrará un curso sobre la figura del golfista Seve Ballesteros.

La vocación científica de los cursos se pondrá de manifiesto con la 21 edición 21 de la 'Escuela de biología molecular Eladio Viñuela-Margarita Salas. El legado científico de los profesores Viñuela-Salas', organizada en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Dentro de este seminario, el director del Laboratorio de Coronavirus del CNB-CSIC, Luis Enjuanes, ofrecerá la ponencia 'Coronavirus humanos emergentes: patogénesis y protección'; mientras que la coordinadora de la Plataforma de investigación interdisciplinar en Salud Global del CSIC, Margarita del Val, ofrecerá una charla sobre la inmunología molecular de la pandemia de coronavirus.

También estará el profesor de investigación del CSIC Antonio Alcamí, que hablará sobre 'Receptores virales de citoquinas: una lección de modulación inmune'. El curso se completará con el profesor Mariano Barbacid, que impartirá el seminario 'La oncología en el siglo XXI: logros y retos de la medicina de precisión'.

Otra de las citas destacables de esta semana en la UIMP es la 'IX Escuela de Psiquiatría y Ciencias de la conducta Carlos Castilla del Pino. La subjetividad como problema científico y social en el Siglo XXI: De la identidad a la colectividad', dirigido por Manuel Trujillo Pérez-Lanzac, profesor de Psiquiatría en la Universidad de New York y fundador del Programa de Psiquiatría Pública, y José María Valls Blanco, profesor titular de Psiquiatría (en excedencia) en la Universidad de Córdoba y secretario de la Fundación Castilla del Pino.

Junto al resto de ponentes, debatirá sobre el concepto de subjetividad, desde su definición histórica, cultural y filosófica hasta sus bases neurobiológicas, psicológicas y psiquiátricas.

El Palacio de la Magdalena también acogerá la 'V Escuela de Inmunología e Inmunoterapia en tiempos de pandemia', con el apoyo de la Fundación Inmunología y Salud. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología y jefe de Servicio de Inmunología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Marcos López Hoyos, será uno de los ponentes encargados de actualizar los aspectos más básicos de la inmunología clínica y exponer los conocimientos adquiridos sobre la pandemia de Covid.

También participará África González Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, y Carmen Cámara Hijón, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) y facultativa especialista en Inmunología del Hospital Universitario de La Paz de Madrid.

La programación científico-tecnológica se completará con el curso 'Teledetección como herramienta global', dirigido por Isabel Caballero de Frutos, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), y Aleixandre Verger Ten, del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE-CSIC); y 'Technologies for future services and business models based on safe and autonomous drones', patrocinado por la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Por otro lado, el curso 'Misión Española: hacia ciudades climáticamente neutras en 2030' será otro de los protagonistas de la semana. Además de la programación propia de la cita académica, con motivo de la inauguración se realizará un encuentro abierto al público este lunes 18, a las 12.00 horas en el Paraninfo de la Magdalena.

A él acudiran el presidente del Senado, Ander Gil; el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras personalidades. Los alcaldes y representantes locales presentarán los beneficios que su participación en esta misión europea acarreará para sus ciudades.

Y 'Respuestas a los retos globales. Más allá de la neutralidad climática', la cita organizada en colaboración con EDP España, tratará los desafíos actuales implicando no sólo al sector energético, sino a otros sectores clave como la banca y fondos de inversión, sector de la construcción, industria química, consultoría, y organizaciones del tercer sector, entre otros.

La apertura del curso dirigido por Yolanda Fernández, directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Cambio Climático de EDP en España, correrá a cargo de Carlos Andradas, rector de la UIMP; Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria; y Gema Igual, alcaldesa de Santander. Entre los ponentes destacan Carmen Becerril, presidenta de OMIE; Miguel Duvisón, director general de operaciones de Red Eléctrica de España; y Miguel Mateos, consejero delegado de EDP Redes España.

Mientras, Paco Boya Alós, secretario general de Reto Demográfico, y Paula Fernández Viaña, consejera de Presidencia, Cultura, Justicia, y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, abordarán la sesión inaugural del curso 'Análisis transversal de la cohesión socio-territorial en España'.

Esta cita prestará especial atención a distintos ámbitos de especialización que son claves a la hora de conseguir la activación de un territorio y de sus recursos en las múltiples dimensiones que definen sus posibilidades de desarrollo: ambiental, económica social y de servicios públicos, entre otras.

Además, se desarrollará 'Creadores Santanderinos y Cántabros. Seve Ballesteros: Su impacto en el mundo del golf y en el deporte cántabro y español', el encuentro propuesto por la Asociación Cultural Plaza Porticada y el Ayuntamiento de Santander, que pretende recoger la herencia deportiva y cultural de la figura de Seve Ballesteros para poner en valor la importancia del fenómeno deportivo como exponente de valores trascendentales para el progreso social.

Acudirán a este curso Miguel Induráin, ciclista ganador de 5 Tours de Francia y 2 Giros de Italia, y Manuel Piñero, golfista del equipo europeo de la Ryder Cup. Además, Jaime Lissavetzky, exsecretario de Estado de Deporte, participará en una mesa redonda prevista el próximo jueves.

La UIMP también acogerá esta semana debates sobre 'Abolicionismo: Derechos humanos con perspectiva de género'; así como la edición XXI de la Escuela de Gramática Emilio Alarcos, que abordará problemas de gramática, de léxico y enseñanza de la lengua; y el IX Encuentro de coleccionismo, arte contemporáneo y sociedad.