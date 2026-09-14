Ángela Suárez, profesora de Filología Inglesa de la UC, premiada por su estudio de la obra de escritoras africanas

Francisco Gallardo del Puerto y Ángela Suárez. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Europea para el Estudio del Inglés (ESSE) ha premiado a la profesora del Departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Filología y Letras de la Universidad de Cantabria (UC), Ángela Suárez, con un ESSE Book Award 2026 por su investigación sobre las emociones a través del análisis de cuatro novelas de escritoras africanas que viven en la diáspora.

Súarez ha centrado su trabajo en la presencia de tres emociones, la esperanza, la vergüenza y la nostalgia, en las experiencias de las protagonistas de los textos de las autoras Chimamanda Ngozi Adichie, 'Americanah'; Sefi Atta, 'A Bit of Difference; NoViolet Bulawayo, 'We Need New Names' e Imbolo Mbue, 'Behold the Dreamers'.

La profesora de la UC ha puntualizado que su estudio no analiza solo cómo se representan esas emociones, sino que trata de "repensar qué hacen, cómo se comportan dentro de esta experiencia afrodispórica contemporánea".

Por su parte, el director del Departamento de Filología, Francisco Gallardo, ha afirmado que el galardón ha supuesto un reconocimiento a "la valía de la investigación de la Universidad de Cantabria y, especialmente, a los investigadores del Departamento que están consolidando esta trayectoria, ya que este premio se suma al concedido el pasado año por la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos a otros tres profesores".

Se trata, ha añadido, de "un pasito más y ponen sobre la mesa el buen trabajo que se está haciendo en este Departamento en estudios ingleses. Este premio de la ESSE, en categoría junior, es el efecto del trabajo de una serie de investigadores que han llegado a nuestra tierra y han optado por quedarse en ella y, en concreto, en esta universidad, porque han visto un atractivo para llevar a cabo sus investigaciones".

El trabajo de Ángela Suárez ha sido recogido en el libro 'Emotional Transitions in Contemporary Afrodiasporic Women's Writing: Defying the Ontology of the Stranger', publicado por Routledge en 2024.

La Sociedad Europea para el Estudio del Inglés inició su andadura en 1990 como Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Educación Superior dedicadas al estudio del inglés.

Su objetivo es reflejar la diversidad cultural y geográfica de Europa en sus instituciones, y busca impulsar la educación pública, promoviendo el estudio y la compresión de la lengua y la literatura inglesas, así como de los pueblos angloparlantes del continente europeo, ha señalado la UC en un comunicado de prensa.