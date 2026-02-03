Antonio del Amo, nuevo jefe de la Policía en Cantabria, resalta el papel ciudadano como "aliado estratégico"

El comisario principal Antonio del Amo toma posesión como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Cantabria - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

El nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Cantabria, Antonio del Amo, ha tomado este martes posesión de su cargo, que asume con "orgullo" y en el que pondrá "en el centro" el bienestar de los ciudadanos, a los que ve no solo como "beneficiarios" de la labor policial sino también como "aliados estratégicos".

"La seguridad real comienza cuando un vecino confía en su policía, cuando se siente escuchado y cuando sabe que su denuncia tiene eco", ha afirmado este martes durante el acto de toma de posesión, celebrado este mediodía en la Delegación del Gobierno con la presencia de numerosas autoridades.

Tras jurar el cargo sobre la Constitución y recibir el bastón de mando de la Jefatura Superior, Del Amo ha subrayado que la seguridad es un "pilar fundamental sobre el que se constituye cualquier sociedad libre".

Según ha expuesto, la seguridad pública "no es un concepto estático ni es un tarea que recaiga exclusivamente en quienes visten con uniforme", sino un "ecosistema vivo" que requiere de "tres pilares fundamentales para sostenerse: la participación de los ciudadanos; el trabajo en equipo y la búsqueda implacable de la eficacia".

Así, ha señalado que el ciudadano debe ser "el centro" de la labor de la Policía Nacional. "Nuestra meta es darle la tranquilidad de vivir en seguridad", ha añadido.

También ha resaltado la importancia de "mantener la imagen y el valor de la Policía Nacional como una de las instituciones más valoradas de la sociedad trabajando para, por y con el ciudadano".

Además, ha subrayado de que "ningún desafío de seguridad se supera de forma individual" y, en este sentido, ha reivindicado "la fuerza de la unidad" y defendido la necesidad de "coordinación total" con otros cuerpos e instituciones.

REDUCIR LA CRIMINALIDAD, UN OBJETIVO

Y respecto al tercer pilar, ha subrayado la necesidad de trabajar con eficacia, esto es reducir tiempos de respuesta, optimizar los recursos disponibles y "desarticular las amenazas antes de que lleguen a los ciudadanos".

Y en aquellos casos en que éstas se materializan y traducen en delitos, se debe dar "una respuesta eficiente para esclarecerlos".

Un "objetivo claro" que se ha marcado el nuevo jefe de la Policía Nacional en Cantabria es reducir la criminalidad, que actualmente en la Jefatura se sitúa en torno a los 47 delitos por cada 1.000 habitantes.

Y todo ello con el objetivo de "consolidar la confianza" que los cántabros tienen en la Policía. "La confianza no se pide, se gana", ha enfatizado.

Del Amo ha pedido a los casi 600 integrantes de la Policía Nacional en Cantabria --el 21% mujeres-- "lealtad, motivación, unidad y trabajo".

LA POLICÍA, EN UN "MOMENTO MAGNÍFICO": "ESTAMOS AVANZANDO"

El acto ha estado presidido por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, quien ha dado la enhorabuena a Del Amo, le ha dado "mucho ánimo" y le ha deseado "mucha suerte" en su nuevo cargo.

Ha asegurado que éste llega a Cantabria "con ilusión, ganas y fuerzas" de conseguir "nuevos objetivos" y le ha calificado como "una persona que trabaja por el acuerdo".

Además, le ha advertido de la importancia de "hacer equipo", "del trabajo conjunto" y de "estimular" a los efectivos y también de que la institución debe seguir siendo el "gran referente ético, y no solo policial", para la sociedad española.

Ha afirmado que los más de 74.000 integrantes de la Policía Nacional dan cada día "un ejemplo de dedicación" y de "vocación". "Hay que ser escrupulosos en el cumplimiento y defensa de la ley y ser capaces de tomar decisiones duras cuando alguien se aparta del cumplimiento de la ley", ha dicho.

Pardo ha subrayado en este punto la importancia de "que todo el mundo sepa que la ley es igual para todo el mundo".

El director de la Policía ha afirmado que actualmente "vivimos tiempos que son especiales, quizás de demasiada polarización y enfrentamiento" sobre "las pocas cosas que nos separan" en lugar de las "muchas que nos unen como sociedad", que a su juicio sería lo deseable.

Sí ha destacado que, en estos tiempos de "demasiado ruido", la Policía Nacional está viviendo un "momento magnífico", el que se está creciendo en efectivos y viviendo procesos de modernización y mejoras técnicas. "Tenemos retos pero estamos avanzando", ha afirmado.

En cuanto al personal, ha indicado que cuando acabe este año la Policía Nacional contará con 12.500 efectivos más que los que tenía hace siete años y medio.

CASARES

En el acto también ha intervenido el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha puesto en valor "el compromiso con la seguridad y la defensa inquebrantable de los valores democráticos" del nuevo jefe de Policía y le ha emplazado a "trabajar unidos" junto al resto de instituciones para "mejorar la seguridad y la convivencia" en Cantabria.

Ha afirmado que el nombramiento de Del Amo es una "apuesta clara por la experiencia, el rigor" y la "profesionalidad" y ha destacado la "hoja de servicio intachable" del nuevo jefe superior de la Policía en Cantabria, con 43 años de trayectoria en el Cuerpo.

Además, Casares ha asegurado a Del Amo que tiene en él y en la Delegación "un aliado en la defensa de la seguridad, garantía de una convivencia en paz y en libertad, donde avanzan imparables los derechos de la ciudadanía".

Casares ha aprovechado el acto para poner en valor el "excelente trabajo" de la Policía Nacional en Cantabria que, según ha destacado, cuenta con más medios técnicos y humanos y mejores condiciones laborales fruto del "compromiso" del Gobierno central.

Al acto han asistido también la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la consejera de Seguridad del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, o el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González.

También han estado el presidente de la Audiencia Provincial y próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga; y el fiscal superior, Jesús Arteaga, además de mandos de la Policía Nacional tanto en Cantabria como de las comunidades vecinas, con la asistencia de los jefes superiores de Asturias y País Vasco; el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y otros mandos de la Benemérita; y otras autoridades civiles, sociales y militares.