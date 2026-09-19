Antonio de Quintanilla último gobernador de Chiloé (Chile), y natural de Pámanes, será homenajeado en Cantabria

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SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mariscal Antonio de Quintanilla, último gobernador de Chiloé (Chile) entre los años 1817 y 1826, y natural de Pámanes, será homenajeado el día 22 en Santander y Liérganes.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que los actos están organizados por la Fundación Chile-España, con la colaboración del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), el Ayuntamiento de Liérganes y el propio Ejecutivo.

El programa, al que asistirá la directora general de Cultura y Patrimonio, Eva Guillermina Fernández, comenzará a las 12.30 horas con un acto institucional en el salón de actos de las Antiguas Escuelas de Pámanes para poner en valor a esta figura histórica.

A las 13.15 horas, se descubrirá una placa conmemorativa sobre un monolito instalado por el Ayuntamiento de Liérganes, acto con el que concluirá la parte del programa que se celebra en dicho municipio.

Por la tarde, ya en el CASYC, en Santander, a las 18.00 horas dará comienzo una mesa redonda dedicada a la figura de Antonio de Quintanilla.

Posteriormente, a las 20.00 horas, el mismo espacio cultural acogerá un concierto de música militar a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General de la División San Marcial del Ejército de Tierra, dirigida por el director capitán músico José Javier Bascoy.

ANTONIO DE QUINTANILLA.

Antonio de Quintanilla y Santiago nace en Pámanes (Cantabria) en 1787 y fallece en Almería en 1863. Fue un militar español que pasó en su juventud a la gobernación de Chile y después de dedicarse al comercio en la provincia de Concepción, ingresó en el ejército real en 1813.

Llegó a ocupar el puesto de gobernador de Chiloé hasta la conquista de ese territorio por tropas chilena en enero de 1826.

A lo largo de su trayectoria recibió distinciones como la Orden de Isabel la Católica, concedida en 1824, y la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo. Tras su regreso a España, continuó vinculado a la carrera militar hasta su fallecimiento en Almería, en 1863.

Actualmente su memoria perdura en Chiloé, donde monumentos como el erigido en Ancud evocan la etapa final de la presencia española en el continente.