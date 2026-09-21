El aparcamiento de camiones para los que continúan en la Ciudad del Transportista estará en Herrera de Camargo

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SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha redactado un proyecto para la construcción de un "moderno" aparcamiento de camiones que se ubicará en la localidad de Herrera de Camargo para dar una solución "definitiva" a los profesionales que aun continúan en la Ciudad del Transportista de Santander (Citrasa).

Así lo ha dado a conocer este lunes el consejero de Fomento, Roberto Media, en el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político cuestionado por Vox.

Ha explicado que en estos momentos se está realizando la tramitación ambiental del proyecto, que es "lo único que falta" para poder acometer la construcción de la infraestructura, que espera que sea "lo antes posible".

"Después de la autorización ambiental, iniciaremos las obras. Mientras tanto, ningún camionero tendrá que irse de la Ciudad del Transportista", ha recalcado Media.

Según ha detallado, de las 39 naves existentes, actualmente solo siete se mantienen con actividad dentro de Citrasa. Esto supone la ocupación del 10 por ciento de la totalidad de las naves.

El resto se ha ido devolviendo a la Autoridad Portuaria de Santander (APS) --tras la finalización de la concesión y sus sucesivas prórrogas-- según las compañías han ido dejando los locales, ha detallado el consejero, que ha indicado que las empresas ya han buscando soluciones individuales.

"Esto da una clara muestra de la progresiva reubicación de las empresas allí radicadas", ha dicho.

Sin embargo, ha indicado que "el mayor compromiso" que mantiene el Ejecutivo es con los autónomos y pequeñas empresas usuarias del aparcamiento de camiones que continúa funcionando "a pleno rendimiento" por su "excelente" ubicación.

Para darles una solución, el titular de Fomento ha indicado que se ha redactado el proyecto del nuevo aparcamiento en Herrera de Camargo, ubicación que "ellos mismos han proporcionado", ha sostenido.

Por último, ha incidido en que la gran ciudad del transportista de Cantabria irá en el polígono industrial de Penagos, aunque "eso lleva una tramitación" y un tiempo que las empresas "no puedan estar esperando".

Ha recalcado que el Ejecutivo ha intervenido en alguna operación para "intentar ayudar" en lo que ha podido y ha asegurado que lo "seguirá haciendo".

Al hilo, Media ha destacado la importancia que es para el Puerto de Santander recuperar esos terrenos para su desarrollo futuro.