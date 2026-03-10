Se aplaza la negociación entre Educación y Junta Docente para acordar la subida salarial del profesorado

Mesa Sectorial de Educación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La negociación entre la Consejería de Educación (PP) y la Junta de Personal Docente por la subida salarial del profesorado cántabro se ha aplazado a petición del departamento que dirige Sergio Silva y previsiblemente se retome este jueves 12.

El aplazamiento se debe a que los sindicatos han planteado diez propuestas --tres con impacto presupuestario (como la adecuación del IPC) y otras son correcciones al texto presentado por Educación-- que la Consejería ha pedido se las traslade por escrito, algo que la Junta hará "lo antes posible".

Ambas partes han mostrado su disposición a llegar a un acuerdo y han coincidido en que estas reivindicaciones sindicales "no son infranqueables".

Así lo han señalado tanto Silva como la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, tras la reunión de la 12ª mesa sectorial que ha tenido lugar esta mañana en el CEIP Simón Cabarga, sede del Consejo Escolar de Cantabria, donde han permanecido alrededor de hora y media, con un receso de 30 minutos a petición de la Consejería para estudiar las propuestas de los sindicatos.

En este sentido, Silva ha precisado que este "receso" es para "ganar en seguridad" ya que la Junta ha planteado algunas cuestiones que "no estaban en los términos acordados en 2025", y ha opinado que "lo más prudente" es que lo planteen por escrito para tener la "certidumbre" de lo que están reivindicando e ir "con paso firme".

Además, ha mostrado la "voluntad" del Gobierno para llegar a un acuerdo y ha asegurado que en cuanto la Consejería disponga del documento de la Junta, convocará "inmediatamente" de nuevo la mesa sectorial.

Por su parte, Trueba ha señalado que las propuestas ya estaban en el documento que la Junta registró en noviembre de 2025 y ha aseverado que los sindicatos no piden "ni más ni menos; simplemente esa propuesta".

Ha valorado esta "oportunidad" de poder alcanzar un acuerdo en materia de adecuación salarial. Sin embargo, ha reivindicado la "necesidad" de que el consejero atienda estas peticiones que, a su juicio, "no son grandes".

Por otra parte, los sindicatos mantendrán la convocatoria de la manifestación del sábado 14 ya que se trata de una movilización en defensa de la educación pública.

El consejero Silva convocó a la Junta de Personal Docente a esta mesa sectorial para abordar la subida salarial una vez existe un acuerdo entre PP y PRC para aprobar los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, que ya incluía una partida de 17 millones de euros para este fin.