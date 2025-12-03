Aplazan a marzo el juicio por estafa a una pareja de managers por enfermedad de la acusada

Juicio por la presunta estafa de una pareja de managers a la cantante a la que representaban - EUROPA PRESS

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juicio a una pareja de managers por estafar 75.000 euros a una cantante a la que representaban y que estaba previsto este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria se ha suspendido al no comparecer la acusada, por encontrarse en el hospital por enfermedad.

La Sala, de la Sección Primera, ha fijado nueva fecha para la vista oral: el 18 de marzo de 2026 a las 9.30 horas. Además, ha acordado que se retire hasta entonces el pasaporte a esta implicada, para evitar que se fugue -tiene doble nacionalidad, española y peruana- y asegurar su presencia ante la justicia, al ser la segunda vez que no se celebra el plenario por causas imputables a ella.

Ante esta medida solicitada por la fiscal, a la que se ha adherido la acusación particular y con la que se ha mostrado conforme la defensa, el tribunal dictará un requerimiento para que la procesada entregue el documento en un juzgado próximo a su lugar de residencia, en Barcelona, y que luego se remita a la Audiencia cántabra.

El ministerio público considera que los dos acusados, para los que pide dos y cuatro años de prisión, aprovecharon la confianza que tenía en ellos la artista y la madre y agente de esta para hacerles creer que iban a firmar un contrato con una discográfica.

De este modo, lograron que las dos mujeres ingresaran 75.322 euros en una cuenta bancaria creyendo que era propiedad de la compañía musical, pero en realidad era de los dos implicados.

Cuando las mujeres lograron contactar con la discográfica, esta les informó de que su factura de servicios había sido abonada por la manager por un importe más bajo (29.000 euros) y que el contrato nunca se llevó a cabo por causa imputable a los acusados.

Para la acusación pública, estos hechos constituyen un delito de estafa agravada y con la agravante de reincidencia en el caso del hombre, ya que había sido condenado por estafa con anterioridad.

Solicita para él cuatro años de prisión y 3.600 euros de multa, y para ella pide dos años y 2.400 euros, así como que ambos indemnicen a las perjudicadas en 75.322 euros.

La acusación particular, que ejerce la artista, reclama para los dos acusados cuatro años de cárcel, 4.500 euros de multa y 75.322 en concepto de responsabilidad civil.