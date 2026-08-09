Aprobada la mejora de la fachada y cubierta del pabellón Simón Cabarga de Santander por más de 816.000 euros

Pabellón Simón Cabarga de Santander - IMD

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las obras de actualización y mejora de la fachada y cubierta del pabellón Simón Cabarga.

Así lo ha anunciado la concejala del área, Beatriz Pellón, quien ha explicado en nota de prensa que esta obra contará con un presupuesto base de licitación de 816.930 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La edil ha destacado la importancia de la aprobación de este proyecto y ha señalado que la intervención en este pabellón es "uno de los objetivos" de su departamento para este año, de forma que se trata de "un compromiso que quedará cumplido en tiempo y forma".

Según ha detallado, para la renovación de la fachada, se retirará la existente, y se colocará otra nueva tipo Deck con paneles sándwich aislantes de aluminio de las mismas características que los de la cubierta. Los colores a utilizar serán blanco pirineo, gris 'metalic silver' y gris pizarra.

Posteriormente se realizarán todos los remates, cumbreras, esquinas, coronación, etcétera; se colocará un canalón de piezas preformadas de zinc en los laterales de cubierta, y se renovarán las bajantes. Además, en la zona de cubierta semicircular se colocará un pesebrón de zinc.

La zona inferior de la fachada compuesta por un muro de fábrica se restaurará a través de un enfoscado de mortero sobre el que se aplicará una pintura para exteriores de color gris pizarra y una barrera protectora antigrafitis. Además, el remate entre fachada y muro de fábrica se realizará recto.

Mientras, tanto en la fachada norte como en la sur se sustituirán las rejillas de ventilación existentes por otras nuevas, y se harán los remates con la fachada.

Por su parte, la cobertura de la cubierta será del mismo tipo que la del pabellón, y la de la fachada, será de fábrica de ladrillo caravista de iguales características al existente en la fachada oeste del polideportivo.

Se dejará una puerta de acceso doble desde el interior del pabellón y cuatro ventanales para dar luz natural interior y que estarán dotados de ventanas oscilobatientes y rejas de protección.

El interior de la caseta se trasdosará con pladur, y se dotará de falso techo y de suelo de gres con rodapié.

Estará dotada de instalación eléctrica e iluminación y las aguas pluviales se encauzarán mediante un canalón de acero inoxidable y unas bajantes de PVC que conducirán el agua a una arqueta desde donde conectará a través de una tubería de PVC enterrada con la red de saneamiento existente.

EXTERIOR

En el exterior del pabellón, en la fachada oeste, en la zona realizada con fábrica de ladrillo caravista se realizará una limpieza de la misma con lanza de agua.

También se cepillarán y pintarán todas las ventanas de esa fachada y se renovarán las puertas de acceso.

Además, se pintarán las verjas y se acondicionará la parte exterior del edificio, especialmente en su fachada norte.

En cuanto a la urbanización, se demolerá la acera existente y se construirá una nueva con baldosa granítica para cumplir la normativa de accesibilidad, e irá rematada con un bordillo de granito, excepto en las zonas que dé al jardín, donde llevará un bordillo jardinero.

La acera se completará en el perímetro de la nueva caseta almacén, bordeándola.