Aprobado el condicionado del paseo marítimo de Laredo gracias al apoyo del PRC

Momento de la votación del condicionado, en el Pleno extraordinario de este sabado - AYUNTAMIENTO DE LAREDO

LAREDO, 13 (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Laredo (PP, Ola Cantabria, Podemos y un concejal no adscrito) ha conseguido aprobar este sábado, en la tercera votación sobre este asunto, el condicionado de la Demarcación de Costas al paseo marítimo de la localidad, gracias al apoyo de los dos concejales del Grupo Regionalista.

Así, en el Pleno extraordinario, el proyecto ha sumado un total de nueve votos a favor contra ocho de la oposición (Unidos por Laredo, PSOE y Hacemos Laredo, formación que estaba integrada en el equipo de Gobierno pero cuya concejala, Rosalina López Visitación, lo abandonó dejándolo en minoría tras anunciarlo en la celebración del Pleno de marzo en el que se debatió este tema).

Autorizar las peticiones de Costas era un trámite imprescindible para licitar la obra de rehabilitación del paseo marítimo --con financiación autonómica de 15 millones de euros en tres fases, 8 en la primera--, que permitirá regularizar los 20.000 metros cuadrados del dominio público marítimo-terrestre correspondiente al paseo y para poder desarrollar el proyecto, que incluye la recuperación y renaturalización del arroyo del Mantilla.

El alcalde, Miguel González, ha mostrado "gran satisfacción" tras sacar adelante este punto del orden del día.

"Por fin vemos la luz después de un trabajo intenso y complejo. Nos ha costado mucho, pero, después de tantos palos en las ruedas, lo hemos conseguido. Hoy Laredo ha ganado. Nos hemos quitado un peso de encima. Vamos a poder regularizar y salvar gran parte de nuestro paseo marítimo actual y construir uno nuevo", ha apuntado.

Además, el regidor pejino ha subrayado que esta actuación permitirá acabar con los problemas de inundaciones en los barrios de San Lorenzo, Pelegrín y La Pesquera gracias a la renaturalización del arroyo del Mantilla.

También, ha señalado que el Ayuntamiento podrá dirigirse a Costas para solicitar la retirada o modificación de las cláusulas que puedan considerarse discutibles o mejorables, "sin perjuicio de que se reserve la posibilidad de su impugnación ante los tribunales si fuera necesario".

MUY PRONTO

Por otra parte, el alcalde ha asegurado que "muy pronto" presentará el proyecto de ejecución a todos los grupos para "dar el salto definitivo" de la primera fase del paseo marítimo, "manteniendo siempre el diálogo y el entendimiento entre todos".

"Todo está a punto para apretar el botón de inicio. Depende de nosotros", ha añadido antes de poner en valor "la responsabilidad" demostrada por todos los partidos que lo han aprobado, y hacer especial alusión al PRC, que han sabido "estar a la altura cediendo y pensando en el conjunto de los laredanos".