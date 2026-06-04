Aprobado el decreto ayudas por 9 millones de euros para apoyar la recría de animales de razas puras

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SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un decreto de ayudas para apoyar la recría de animales de razas puras bovinas, equinas y ovinas y mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas.

La dotación económica prevista asciende a 9 millones de euros para el periodo 2026-2028, con una asignación de tres millones de euros por ejercicio, financiados con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Las ayudas se concederán por animal elegible y año, favoreciendo así el mantenimiento de censos ganaderos suficientes para garantizar la viabilidad de los programas de mejora genética y la conservación de razas autóctonas y de alto valor productivo.

El decreto establece un régimen de ayudas de concesión directa, basado en criterios objetivos y homogéneos, dirigido a todos los titulares de explotaciones ganaderas que mantienen animales inscritos en los libros genealógicos de las respectivas razas y participan en programas de mejora.

"Este modelo garantiza la igualdad de acceso dentro del colectivo elegible y aporta estabilidad y previsibilidad a una actividad que requiere planificación a medio y largo plazo, evitando los efectos excluyentes de los sistemas competitivos", ha explicado el Gobierno.

La medida tiene como finalidad reforzar la cría en pureza de razas ganaderas, mejorar la competitividad de las explotaciones y contribuir a la conservación de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la fijación de población en el medio rural.

Asimismo, el apoyo a la recría en pureza favorece el mantenimiento de ecosistemas de alto valor, la prevención de incendios mediante la gestión de pastos y la generación de actividad económica en zonas rurales, en línea con los objetivos de la Política Agraria Común 2023-2027.

Por otra parte, en el ámbito de Industria, Empleo, Innovación y Comercio se han aprobado sendas subvenciones nominativas de 319.127 para Comisiones Obreras y UGT de Cantabria destinadas a financiar los gastos derivados de su participación institucional durante el ejercicio 2026; y otra de 485.362 euros para CEOE-CEPYME Cantabria, para el mismo fin.

Igualmente, se ha autorizado la concesión de sendas subvenciones nominativas de 150.000 euros a CCOO y UGT destinadas a la financiación de acciones sindicales durante el ejercicio 2026.