Aprobados el anteproyecto y el estudio de viabilidad de la carretera Requejada-Suances

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SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente el anteproyecto y el estudio de viabilidad económico-financiera de la nueva carretera de conexión entre Requejada y Suances, que mejorará la conexión con la A-67 y el litoral occidental.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo en un comunicado, en el que ha explicado que esta aprobación se produce tras la finalización del trámite de información pública iniciado con su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria el 27 de noviembre de 2025.

El proyecto se sacará a licitación con un presupuesto de 189,7 millones que incluye su redacción, ejecución y mantenimiento durante 26 años, que incluyen determinados costes no contemplados inicialmente y que se han puesto de manifiesto durante el periodo de alegaciones, tal como informó el consejero, Roberto Media, hace un mes.

El expediente, promovido por la Consejería de Fomento, constituye el paso previo a la futura licitación de la infraestructura mediante un modelo concesional, conforme a la normativa de contratación del sector público.

Durante el periodo de información pública se presentaron diversas alegaciones por parte de una formación política, empresas del sector y particulares, que han sido analizadas y contestadas de forma motivada en el expediente.

Con carácter general, el informe concluye que el estudio cumple los requisitos jurídicos, técnicos y económicos exigidos, por lo que propone la desestimación de la mayor parte de las alegaciones formuladas al no apreciarse infracciones normativas ni deficiencias sustanciales que impidan la continuidad del procedimiento.

El anteproyecto justifica la viabilidad económica del proyecto, la proporcionalidad técnica del diseño y la compatibilidad ambiental de la actuación, cuestiones ya evaluadas en fases previas y respaldadas por la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable.

En cuanto a las alegaciones de carácter técnico y financiero presentadas por operadores privados, el documento aclara que los parámetros incluidos en el estudio tienen carácter orientativo y constituyen un escenario base, siendo responsabilidad de los futuros licitadores desarrollar sus propios análisis de rentabilidad. No obstante, se introducen ajustes puntuales en el estudio, como la incorporación de determinados costes no contemplados inicialmente, en línea con las observaciones recibidas.

Finalmente, el acuerdo aprobado contempla la modificación del estudio de viabilidad en los aspectos señalados en el informe y la aprobación definitiva de ambos documentos como base para continuar la tramitación del proyecto.

El mismo contempla la ejecución de una nueva infraestructura viaria de aproximadamente cinco kilómetros de longitud, concebida como una carretera convencional de un carril por sentido que permitirá mejorar la conexión entre la autovía A-67 y el entorno litoral de Suances.

La actuación incluye elementos de especial complejidad técnica, como el cruce del sistema fluvial Saja-Besaya mediante un viaducto de gran entidad, así como obras complementarias de integración ambiental, movimientos de tierras y adecuación del trazado dentro del corredor seleccionado, previamente evaluado desde el punto de vista ambiental.

Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico avanza en el desarrollo de una infraestructura estratégica destinada a mejorar la conectividad entre la A-67 y el litoral occidental, contribuyendo a la vertebración territorial y a la mejora de la movilidad en el entorno de Suances.

CONVENIO DE CAMARGO Y SARO CON MARE

Por otra parte, pero también en el ámbito del área de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Camargo y de Saro para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos municipales.

Mediante este convenio, el Gobierno de Cantabria asume, a través de la empresa pública MARE, la prestación de servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales, incluyendo distintas fracciones como papel y cartón, biorresiduos o residuos separados. Esta intervención autonómica tiene su origen en la solicitud del Ayuntamiento de Camargo, que ha manifestado carecer de medios suficientes para atender dichos servicios con garantías de eficacia y calidad.