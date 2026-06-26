Arasti afirma que Cantabria está en estos momentos "en el radar de grandes inversiones"

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, participa en el Foro Tres Mares - Encuentro empresarial de Castilla y León con Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha afirmado que la región está en estos momentos "en el radar de grandes inversiones", que podrían suponer "un antes y un después".

Así lo ha dicho durante el acto de clausura de la tercera edición del 'Foro Tres Mares - Encuentro empresarial de Castilla y León con Cantabria', en el que también ha participado el consejero de Industria de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha coincidido con Arasti en destacar la importancia de reforzar la colaboración institucional entre ambas comunidades.

El titular de Industria del Ejecutivo cántabro ha subrayado la apuesta del Gobierno por la innovación, la digitalización, la industria y la colaboración entre administraciones públicas y el sector privado, como se ha podido ver en el Campus Tecnológico del Centro de Datos Altamira.

Sobre ello, ha recordado que se trata de una iniciativa con una inversión privada prevista de 3.600 millones de euros. "Es un proyecto de dimensión europea, ligado a la economía digital, a la conectividad global y al nuevo modelo tecnológico", ha dicho.

De igual modo, ha hecho mención al desarrollo del área logística e industrial de La Pasiega, "ahora con intermodal, un verdadero centro logístico, que está llamada a convertirse en un nodo clave para la atracción de empresas y el impulso de nuestra actividad económica".

Arasti ha insistido en que estos proyectos "no son hipótesis, sino oportunidades reales" para Cantabria.

Respecto a las sinergias con Castilla y León, Arasti ha dejado claro que el crecimiento económico del siglo XXI "no se construye en solitario", sino "conectando territorios, compartiendo capacidades y sumando esfuerzos".

En este sentido, ha apuntado que, con la región vecina, Cantabria tiene una relación de "un valor especial". "Nos une la geografía, la historia, la economía, pero también una visión común de estabilidad, trabajo y desarrollo", ha insistido el consejero cántabro, quien ha precisado que la colaboración "no es solo positiva, es imprescindible".

Además, el titular de Industria se ha mostrado partidario de fomentar la cooperación entre territorios, entre administraciones y también con Europa.

"Requiere visión compartida y que sepamos trabajar juntos desde la lealtad institucional y la suma de esfuerzos", ha defendido Arasti, que ha insistido en "la colaboración útil, las alianzas inteligentes y los proyectos compartidos para fomentar la confianza para invertir, emprender y crecer".

Por otro lado, el consejero ha apuntado que Cantabria es una de las regiones que más crece en Europa en cuanto a innovación, y ha informado de que el año pasado se crearon 970 nuevas sociedades, "el segundo mejor dato de la historia".

Por su parte, Suárez Quiñones ha destacado la importancia de este foro para unir dos territorios, como Cantabria y Castilla y León, "muy diferentes, pero absolutamente complementarios" a la hora de generar oportunidades y compartir sus conocimientos y capacidades con una alianza estratégica en materia de logística, transporte, comunicaciones, innovación, investigación, energía y desarrollo industrial.

"Las regiones europeas no prosperarán desde el aislamiento y la actuación individual, sino de la cooperación", ha subrayado el consejero castellano leonés, que ha hecho un repaso a la situación actual de Castilla y León, destacando la solidez de su actividad industrial "a la hora de dar estabilidad en el empleo, mejorar la calidad de vida y contribuir al crecimiento económico".