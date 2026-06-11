Arasti avala el atractivo de Cantabria para la inversión en el Foro Talento: La ventaja es el talento de los cántabros

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, en el Foro Talento España - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha participado este jueves en Madrid en el Foro Talento España, que ha reunido a líderes políticos, empresariales e institucionales para debatir sobre competitividad, empleo, liderazgo y desarrollo del talento, y donde ha afirmado que Cantabria es una región "muy atractiva" para la inversión porque "tenemos unas ventajas competitivas muy importantes en sectores emergentes de alto valor añadido".

Si bien ha subrayado que la "verdadera" ventaja competitiva de Cantabria "no solo son las inversiones, es el talento de los cántabros".

Durante su intervención en la mesa de debate '¿Qué ofrece cada rincón de España al talento que integra nuestra sociedad?', junto a representantes de otras comunidades autónomas, Arasti ha puesto que valor las medidas implementadas esta legislatura por el Gobierno de Cantabria para retener y captar talento y ha afirmado que "en estos tres años hemos captado las mayores inversiones privadas de la historia de Cantabria".

Prueba de ello, ha dicho, es el Campus Tecnológico Altamira, "una inversión de 3.600 millones de euros que creará miles de empleos y que situará a Cantabria como referente en el nuevo mapa digital europeo".

También ha defendido que Cantabria tiene una "importante ventaja competitiva" para la instalación de centros de procesos de datos e industrias digitales. "Donde muchos ven amenazas, nosotros vemos oportunidades", ha remarcado.

En este sentido, ha puesto en valor algunas de las ventajas competitivas que ofrece Cantabria para desarrollar el Campus Tecnológico Altamira, tales como la conectividad estratégica, al contar con Anjana, el cable submarino de mayor capacidad del mundo, promovido por META y que emerge en la playa de La Maruca, en Santander, "proporcionando a la región una ventaja competitiva en cuanto a la latencia, es decir, un tiempo de respuesta de las aplicaciones más reducido".

Una conectividad que se verá reforzada "todavía más" con el nuevo cable submarino de Google que conectará Estados Unidos con Santander.

También ha defendido la ventaja competitiva de Cantabria en materia de eficiencia energética, con un clima con temperaturas suaves y precipitaciones frecuentes todo el año que proporcionan una eficiencia energética "imbatible" para este tipo de infraestructuras tecnológicas, y que, en su opinión, "se traduce en un notable ahorro de energía eléctrica".

Por otra parte, ha recordado que en Cantabria hay tres proyectos de interés común europeo: el corredor del hidrógeno verde; el almacén de hidrógeno verde, cuyo promotor, Enagás, prevé invertir 600 millones de euros, y la ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, "que la convertiría en la segunda más grande de España".

LA VENTAJA DE CANTABRIA: EL TALENTO

En cualquier caso, ha subrayado que la "verdadera" ventaja competitiva de Cantabria "no solo son las inversiones, es el talento de los cántabros".

Y el reto en el que trabaja el Gobierno de Cantabria "es formar, atraer y retener ese talento para que las oportunidades que trae esta nueva era se queden aquí, generen empleo aquí y construyan prosperidad en Cantabria" a través de programas como 'Cantabria Tech Talent', que surgió como un proyecto pionero de colaboración público-privada (con la universidad UNIR), de la mano del ecosistema tecnológico de Cantabria, para dar respuesta a un fallo de mercado como es la escasez de perfiles con competencias digitales.

Un programa que, en su primera edición ha recibido 1.359 candidaturas de potenciales becarios, de los cuales el 34 por ciento proceden de Cantabria; el 55 por ciento, de otras partes de España, y el 11 por ciento restante, de otras partes del mundo. Además, han participado 33 empresas que han ofrecido 69 becas.

También se ha referido al curso universitario de desarrollo e industria del videojuego 'PlayStation Talents', un programa de formación diseñado junto a la Universidad de Cantabria (UC) para potenciar la industria del videojuego; y el Programa de Hibridación en Competencias Digitales, una iniciativa "ambiciosa y pionera" en España y Europa que el Gobierno de Cantabria ha diseñado junto a la UC y el sector TIC de la región "para unir el mundo académico con la realidad empresarial".

A pesar de los "buenos" datos en el empleo, con la tasa de paro más baja de toda España, el consejero ha advertido que en Cantabria todavía hay 27.000 personas en desempleos por la carencia de trabajadores formados, "que afecta a todos los sectores y tiene implicaciones económicas y sociales significativas", y "hace falta" diseñar una formación adaptada al sistema productivo, "donde sea la propia empresa quien programe las necesidades formativas de sus candidatos".

Para ello, el Gobierno de Cantabria pone en marcha el Programa de formación a la medida de las empresas, de tal manera que el Ejecutivo autonómico subvenciona el cien por cien de los programas de formación dirigidos a los desempleados y diseñado por la propia empresa, con el fin de responder a las necesidades del mercado laboral.

"Nuestro objetivo es convertir Cantabria es una región capaz de generar y retener proyectos de alto valor añadido", ha subrayado Arasti, quien se ha mostrado partidario de afrontar el futuro con confianza porque "tenemos proyectos, tenemos inversión y, sobre todo, tenemos el talento necesario para convertir esta revolución tecnológica en una gran oportunidad para Cantabria".