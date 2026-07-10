Arasti destaca la capacidad del Clúster de Defensa para ganar relevancia estratégica y atraer proyectos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado la capacidad del Clúster de la Industria de Defensa (CID) de sumar esfuerzos para ganar relevancia estratégica como un motor que impulsa una modernización "profunda, transversal y sostenida" de todo el tejido industrial cántabro de defensa asociado.

Arasti, que ha participado este viernes en el acto conmemorativo del séptimo aniversario del CID, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con esta agrupación, al tiempo que ha asegurado que, después de siete años, se ha convertido en "un auténtico referente" a nivel nacional.

"El CID, que año tras año no deja de sumar nuevos socios, demuestra el acierto de agrupar a empresas e instituciones de diversos sectores con un objetivo claro: sumar fuerzas para ganar relevancia estratégica", ha dicho.

En este sentido, el consejero ha pedido aprovechar el momento en el que se encuentra el sector de la defensa con un contexto geopolítico "en plena transformación", donde la seguridad y la defensa "se han situado en el centro neurálgico de las prioridades estratégicas de los estados para asumir a nivel europeo un mayor peso en materia de seguridad".

Y es que, Arasti ha recordado que esta misma semana, durante la Cumbre de la OTAN en Turquía, se ha comprobado la necesidad de incrementar el gasto en defensa y acelerar el impulso a la industria europea en este sector.

"Ante este panorama geopolítico, los gobiernos europeos están llamados a asumir un mayor peso en su propia seguridad", ha opinado el consejero.

Por ello, ha abogado por que, tanto las empresas como las instituciones, capitalicen "esta oportunidad histórica", de la mano del Clúster de la Industria de Defensa, con el objetivo de asumir el reto de transformar la situación actual en proyectos tractores que generen oportunidades industriales, desarrollo tecnológico y empleo de alto valor añadido.

"La figura del Clúster de Defensa será más esencial que nunca como el nodo encargado de conectar talento, detectar sinergias y coordinar esfuerzos que nos permitan acceder a proyectos de mayor envergadura", ha sentenciado.

En el acto de celebración se han concedido diplomas de honor a Presentys, Aicox Soluciones, Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, el periodista y comunicador Ángel Expósito, la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyo galardón ha sido entregado por el consejero de Industria.

De igual forma, se han entregado los premios 'Álvaro Bazán' a la Armada española y a Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, XV Marqués de Santa Cruz y descendiente directo del almirante Álvaro de Bazán.

Además, se ha presentado el libro 'Álvaro de Bazán y Guzmán, el almirante jamás vencido', escrito por el doctor en Física y en Historia Raúl José Martín Palma y editado por el CID, en el marco del convenio de colaboración entre el Clúster de la Industria de Defensa y la asociación '500 aniversario Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz'.

También se ha hecho un reconocimiento a la nación de Ucrania como nación invitada y como representante ha acudido el primer secretario de la Embajada de Ucrania en España, Oleksandr Gerasymyuk.