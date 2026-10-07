Arasti destaca el papel de la innovación para avanzar hacia una industria de ascensores "más segura, fiable y eficiente"

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, inaugura el Foro SILC – Santander International Lift City. - GOBIERNO DE CANTABRIA
COMILLAS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti, ha destacado, durante su participación en el Santander International Lift City (SILC 2026), el papel de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías para avanzar hacia una industria de la elevación "más segura, más fiable y más eficiente".
Arasti ha intervenido en la jornada de clausura de este congreso internacional, organizado por IMEM Ascensores, que ha reunido en Cantabria a empresarios, representantes de asociaciones, expertos y profesionales procedentes de todo el mundo para analizar los principales retos tecnológicos y de seguridad a los que se enfrenta el sector.
El consejero ha señalado que la innovación industrial "va más allá" de la incorporación de nuevas tecnologías.
"Innovar significa transformar esa tecnología en soluciones industriales más seguras, más fiables, más eficientes y, en definitiva, más útiles para las personas", ha afirmado.
En este sentido, ha destacado la importancia de que el SILC haya situado la seguridad como uno de los ejes principales de esta edición y ha considerado fundamental la implicación de fabricantes, instaladores, mantenedores, ingenierías, administradores y usuarios para avanzar en una "auténtica cultura industrial de la seguridad".
Y es que, durante el encuentro se han abordado cuestiones como la adaptación al nuevo Reglamento Europeo de Máquinas, la inteligencia artificial y el mantenimiento predictivo, así como las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la seguridad y eficiencia de las instalaciones.
Arasti también ha puesto en valor el intercambio de conocimiento entre diferentes actividades industriales y, en concreto, la colaboración tecnológica entre IMEM y SEG Automotive, representadas en el encuentro por sus responsables, Antonio Pérez e Iñaki Calvo, respectivamente.
El consejero ha señalado que esta iniciativa permitirá "explorar nuevas sinergias entre el transporte vertical y el horizontal" y ha incidido en que la innovación surge en muchas ocasiones de "la colaboración entre industrias diferentes que comparten retos y objetivos".
Junto a Pérez y Calvo, en la jornada han participado expertos como Pieter Schaareman, del organismo certificador holandés Liftinstituut, y David Díez, del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), además del periodista y escritor Sebastián Álvaro.
UN SECTOR CON MÁS DE 1,2 MILLONES DE ASCENSORES EN ESPAÑA.
Durante su intervención, Arasti también se ha referido a la relevancia de la industria de la elevación en España con cerca de 1,2 millones de ascensores y que genera una facturación superior a los 3.600 millones de euros.
Además, ha subrayado que el sector presenta prácticamente el "pleno empleo". "Son cifras que reflejan la fortaleza de una actividad estratégica, innovadora y con una enorme capacidad de generación de riqueza y oportunidades", ha señalado.
Asimismo, ha destacado la trayectoria de IMEM, empresa cántabra fundada en 1968 y con presencia internacional, cuya tecnología llega actualmente a más de 65 países.
Por último, Arasti ha agradecido la organización de esta tercera edición del SILC y ha destacado que el encuentro contribuye "a proyectar al exterior la capacidad empresarial y tecnológica de Cantabria".