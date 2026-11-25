Jornada sobre la industria de defensa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado este miércoles el potencial de las empresas cántabras para aprovechar el nuevo ciclo de inversión europea en seguridad y defensa y ha asegurado que cuentan con las capacidades tecnológicas e industriales para ello.

Arasti ha realizado estas afirmaciones durante la inauguración de la jornada 'La industria de defensa en la nueva era geopolítica' que ha organizado la Asociación Española de Militares Escritores, ha informado el Gobierno en una nota de prensa.

La cita ha reunido a especialistas en geopolítica, estrategia e industria de defensa para analizar los principales desafíos de la nueva era geopolítica, el proceso de transformación de la industria europea de defensa, la autonomía estratégica de la Unión Europea y las oportunidades derivadas del incremento de la inversión en capacidades industriales y tecnológicas vinculadas a la seguridad.

Durante su intervención, el consejero ha defendido que Cantabria reúne las condiciones necesarias para participar activamente en las nuevas cadenas de valor vinculadas a la seguridad y la defensa, un ámbito que hoy en día engloba tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, las telecomunicaciones seguras, los sistemas autónomos, los nuevos materiales o las tecnologías espaciales.

Arasti ha destacado que la industria representa aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, "constituyendo uno de los principales motores de la economía cántabra por su capacidad para generar empleo de calidad, innovación, capacidad exportadora e inversión".

Asimismo, ha puesto en valor la evolución experimentada por el sector industrial de Cantabria en los últimos años gracias al impulso de proyectos estratégicos como la transición energética de Solvay, el desarrollo de la estación intermodal de La Pasiega, el refuerzo de las infraestructuras energéticas y la creación de nuevo suelo industrial. En su opinión estas iniciativas "permiten garantizar el crecimiento presente y futuro del tejido productivo regional".

Además, ha indicado que Cantabria dispone de "una sólida base empresarial" en sectores como la automoción, la metalurgia, la energía, los bienes de equipo, la ingeniería o las tecnologías de la información.

En este sentido, el consejero ha puesto en valor que varias empresas de la región ya participan en proyectos estratégicos relacionados con las comunicaciones seguras, el ámbito aeroespacial o la defensa, como ERZIA, ACORDE, Celestia TTI e INGECID, "demostrando la capacidad tecnológica existente en la Comunidad Autónoma".

Y ha subrayado que el verdadero potencial para Cantabria reside, no solo en las empresas que ya operan en este ámbito, sino también en aquellas compañías industriales y tecnológicas que cuentan con conocimientos, procesos o capacidades susceptibles de incorporarse a las cadenas de suministro del sector de la defensa y la seguridad.

De igual modo, ha subrayado las ventajas competitivas de la Comunidad Autónoma en materia de conectividad, digitalización e infraestructuras tecnológicas.

Finalmente, Arasti ha defendido la importancia de la colaboración empresarial para aprovechar las oportunidades que abre el nuevo contexto internacional y ha puesto en valor el papel del Clúster de la Industria de Defensa, con sede en Cantabria, como herramienta para generar alianzas y acelerar la incorporación de empresas regionales a estas nuevas cadenas de valor.