El consejero de Empleo, Eduardo Arasti, destaca la pujanza de la construcción en la inauguración de la II Feria de Empleo del sector - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, ha destacado la pujanza de la construcción como un sector estratégico con grandes oportunidades laborales y formativas para los jóvenes y una alta demanda de empleo.

Arasti se ha pronunciado así en la inauguración, este martes en Santander, de la segunda edición de la Feria de Empleo de la Construcción en Cantabria que organiza el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) y la Fundación Laboral de la Construcción

El titular de Empleo ha puesto en valor esta iniciativa a la hora de acercar talento e innovación, a través de trabajadores cualificados, a las necesidades del sector de la construcción, al tiempo que se dan a conocer las oportunidades en el mercado laboral.

En este sentido, ha destacado el buen momento que atraviesa el sector de la construcción después de aportar en torno al 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región en 2025, por encima de la media nacional, que se situó en el 5,4 por ciento; registrar 21.800 ocupados, lo que supone un incremento de 2.100 en un año (+10,66) y contar con 1.684 parados registrados, "el paro más bajo de la serie histórica".

Teniendo en cuenta que se trata de un sector con una estimación de 7.000 puestos vacantes, Arasti ha confiado en que esta feria sirva para reforzar tres ejes clave en la construcción en Cantabria: "atraer jóvenes", mediante programas formativos que garanticen el relevo generacional; "reducir la brecha de género", fomentando la presencia femenina en todos los niveles del sector, y "adecuar la oferta formativa con la demanda empresarial", para mejorar la empleabilidad.

"Esta feria responde, precisamente, a esos retos, acercando personas, empresas y administración pública en un esfuerzo coordinado por dinamizar el empleo en un sector estratégico para la economía de Cantabria", ha subrayado.

La inauguración, que se ha celebrado en el salón de actos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, también ha contado con la participación del gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción, José Antonio Valcárcel; la concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, Chabela Gómez Barreda, y el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP Cantabria), Miguel Ángel Sáez.

El gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción ha destacado la importancia de esta iniciativa para acercar la realidad del sector a la sociedad y mostrar "la actual construcción, moderna, innovadora y digitalizada", que ofrece "numerosas salidas" laborales, profesionales y formativas y con una creciente necesidad de profesionales cualificados en las empresas de la región.

Valcárcel también ha animado a los estudiantes de FP a que se formen en los ciclos de la Fundación Laboral de la Construcción.

Por su parte, la concejala de Empleo ha puesto que en el sector "hay empleo", por lo que ha animado a los asistentes a la Feria a que "expriman" la jornada y conzcan a las empresas de construcción "más importantes" de la región.

Finalmente, para el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria la construcción es un sector "con gran futuro y proyección".

También ha afirmado que hace falta más vivienda y más edificación y, para ello, "hace falta incorporar al sector más personas, personal que se forme y se labre un futuro en una actividad económica con un gran fin social: tener una vivienda digna para todas las personas que así lo deseen y que puedan desarrollar su proyecto vital".

También han asistido, entre otros, la directora y coordinadora del COECAN, Belén González Pescador; el vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria y secretario de Salud Laboral de CC OO del Hábitat de Cantabria, Oscar Arroyo; el secretario de Organización de UGT FICA de Cantabria, Carlos Romero, y el director de Formación y Empleo de la Fundación Laboral de la Construcción, Javier González.

Bajo el título de 'Oportunidades laborales para jóvenes y mujeres', la edición de la Feria de este año ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer de primera mano las ofertas de empleo y realizar entrevistas con las empresas más importantes de la zona.

En concreto, este año participan más de una decena de las empresas más relevantes del sector: Agama, Tektia; Fernández Rosillo, Siec, Tamisa, Candesa, Copsesa, Palomera, Sopavifer, Gruas Fam y Aceinsa.