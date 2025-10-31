Arasti inaugura la I Feria del Hogar con el deseo de convertirla en referente para impulsar las oportunidades del sector

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha inaugurado este viernes la primera edición de la Feria del Hogar de Cantabria con el deseo de que se convierta en "un referente regional en innovación, tendencias y oportunidades" para el sector.

El evento está organizado por el Gobierno de Cantabria a través de esta Consejería, junto a la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) y con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria. Reunirá este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos a una treintena de empresas del sector, distribuidas en 53 expositores, con el fin de ofrecer al público una amplia variedad de productos y servicios relacionados con el hogar, además de talleres, premios y actividades para todos los públicos.

Arasti ha estado en la inauguración junto al secretario general de COERCAN, Gonzalo Cayón y al concejal de Comercio del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín, con quienes ha realizado un recorrido por cada uno de los stands para conocer los productos y servicios que ofrecen.

El consejero ha destacado la importancia de este evento, el primero de estas características que se celebra en Cantabria, a la hora de captar nuevos clientes a través de la muestra de los productos y servicios de las empresas de hogar y "poder dar visibilidad al comercio local de este sector".

Así, ha reafirmado el apoyo del Gobierno con el sector del mueble y de la decoración dentro de la actividad comercial de la región, que representa más del 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria y más del 28% del empleo total.

De igual modo, ha puesto en valor el efecto tractor que el sector comercial tiene sobre otros sectores, ya que, por cada 100 euros producidos por el comercio, se generan 110 euros adicionales en otras ramas.

"Estamos trabajando de la mano del sector comercial en actuaciones de dinamización del comercio minorista y por ello hemos impulsado esta Feria del Hogar, para dar a conocer a los consumidores de Cantabria y de fuera de la región todo el potencial que el comercio local puede ofrecer", ha indicado el consejero.

'BINGO COMPREMIO'

Tal y como ha precisado Arasti, "es una feria de comercios de aquí", y no "para que empresas y comerciantes de fuera de Cantabria vengan esporádicamente a vender aquí sus productos". En este sentido, ha matizado que la Feria no se configura sólo como un espacio expositivo, sino que contará con una importante programación de talleres, reuniones y charlas informativas, además de actuaciones de dinamización para atraer al público en general.

Por su parte, el secretario general de COERCAN ha puesto en valor el trabajo conjunto del sector comercial y las instituciones para hacer realidad esta primera edición. "La Feria del Hogar nace con el propósito de acercar el comercio local al público de Cantabria, mostrando la calidad y diversidad de las empresas que cada día levantan su persiana en nuestra región. Queremos que sea un espacio útil, participativo y cercano, que aporte ideas y soluciones para mejorar nuestros hogares", ha apuntado.

ACTIVIDADES

Durante los tres días de la Feria se celebrará la campaña 'Bingo ComPremio Cantabria', en el que se repartirá un total de 1.500 euros en 'vales regalo' a gastar en los expositores participantes.

Los cartones se entregarán de manera gratuita a cada visitante, junto con el díptico informativo, a la entrada del recinto. La línea ganadora se llevará 100 euros en vales de regalo a consumir en los establecimientos adheridos a la campaña del bingo y el bingo ganador recibirá un premio en vales de regalo de 400 euros.

La Feria contará con zonas de exposición, espacio de demostración y asesoramiento personalizado, en los que los profesionales del sector compartirán soluciones y novedades para hacer más cómodos, sostenibles y funcionales los hogares cántabros.

También habrá actuaciones de baile y un programa de jornadas y ponencias abiertas al público, que se anunciará estos días.

Además de la oferta expositiva, la feria incorpora un programa de ponencias y actividades pensado para inspirar, formar y acercar las últimas tendencias en vivienda, eficiencia energética, diseño y sostenibilidad.

En concreto, las ponencias se centrarán en temas de especial relevancia como la vivienda, con el asesoramiento de Afilia Inmobiliarias; la decoración, con charlas que impartirá el Colegio Oficial de Diseñadores de Interiores y Decoradores; las plagas, con la Asociación de Jardineros de Cantabria, que traerán a dos expertos para analizar plagas de relevancia actual, como es la invasión del picudo rojo en las palmeras, y una ponencia de ENEGA Energía sobre el sistema de asesoramiento al consumidor en esta materia. También habrá talleres de peluquería, adornos navideños o nudos decorativos.

El objetivo de la Feria es consolidarse como una cita destinada a impulsar el comercio local, apoyar a las pymes cántabras y ofrecer a los visitantes un espacio en el que poder descubrir productos, tendencias e ideas para mejorar su hogar.

El horario de la feria será este viernes de 17.00 a 21.00 horas, y el sábado y domingo de 10.30 a 21.00 horas. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.