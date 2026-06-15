Arasti inaugura este martes el Start In Cantabria Summit, punto de encuentro nacional de innovación y emprendimiento

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación, Eduardo Arasti, participará este martes en la apertura institucional del Start In Cantabria Summit, un encuentro de ámbito nacional que reunirá durante dos días en el Centro Botín de Santander a startups, inversores, empresas, instituciones y agentes tecnológicos con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación y generar nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.

Organizado por el Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN (www.sodercan.es) como agencia de desarrollo regional anfitriona, el evento forma parte de la Agenda Digital de Cantabria y combina contenido estratégico, debate institucional, networking y espacios de conexión directa entre startups e inversores.

El Start In Cantabria Summit constituye el acto de cierre del proyecto estratégico TechFabLab, una iniciativa interregional que ha conectado ecosistemas de innovación de seis comunidades autónomas --Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña, Cantabria y La Rioja--, para impulsar el desarrollo empresarial vinculado a tecnologías como la inteligencia artificial.

Junto al consejero cántabro, en la apertura institucional intervendrán el subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital del Gobierno de España, Fernando Escobar; Pedro A. Pardo García, director de Desarrollo e Innovación Empresarial del Instituto Aragonés de Fomento (IAF); Uxue Itoiz, directora gerente del CEIN de Navarra; Eduardo Pascual, secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana; y Belinda León, consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja -coordinador del proyecto-. La bienvenida correrá a cargo de Ángel Pedraja, consejero delegado de SODERCAN.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, TALENTO Y ESCALADO EMPRESARIAL

Durante dos días, el Centro Botín acogerá ponencias, mesas de debate, sesiones de networking, encuentros entre startups e inversores y actividades de cooperación institucional orientadas a impulsar nuevas oportunidades empresariales vinculadas a las tecnologías emergentes.

El programa se centrará en los principales vectores que están definiendo el futuro del emprendimiento tecnológico. La primera jornada abordará cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial en la transformación de las empresas, en una intervención de la directora global de IA de Telefónica, María García Gutiérrez; la creación de startups globales desde ecosistemas regionales, con participación de representantes de distintas comunidades autónomas; el papel del talento como factor diferencial en el crecimiento empresarial, con expertos del ámbito universitario y programas como Cantabria Tech Talent, Hibridación en competencias digitales y el Curso de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents.

Además, se analizarán modelos de innovación abierta y colaboración empresa-startup en la sesión sobre venture client, con participación de empresas como Reinosa Forgings & Castings o el Real Racing Club.

También se abordarán oportunidades para startups desde el sector público, así como buenas prácticas desarrolladas en el marco del proyecto TechFabLab, con participación de representantes de todas las comunidades implicadas.

El miércoles 17 el foco se trasladará al crecimiento empresarial, la transferencia tecnológica y la financiación. La jornada arrancará con una ponencia de Natalia Rodríguez Núñez-Milara, CEO de Saturno Lab, centrada en el paso de la investigación al mercado y en los retos del deeptech.

A continuación, se analizarán experiencias reales de escalado empresarial con el caso de éxito de la empresa bound4blue, abordando cuestiones como la internacionalización, la gestión de operaciones o el acceso a financiación.

Otro de los bloques estará dedicado a la financiación pública, con la participación de entidades nacionales como CDTI, ENISA, Escuela de Organización Industrial (EOI) y Red.es, que expondrán los instrumentos de apoyo disponibles para startups.

STARTUP E INVERSORES: EL MOMENTO CLAVE DEL SUMMIT

El encuentro incluirá también el debate 'Fundadores vs inversores', en el que se abordarán aspectos clave de la relación entre emprendedores y financiadores, como las expectativas de crecimiento, la negociación o la creación de valor. Participarán, entre otros, Ignacio Prieto, de Clave Capital, y Judith Saladrigas, socia de RCD Legal, en un diálogo moderado por Pedro Pisonero, director general de Iberaval.

El Summit culminará con la sesión de Pitch & Investment, en la que startups de las seis comunidades autónomas del proyecto Techfablab presentarán sus proyectos ante inversores, entidades financieras y agentes del ecosistema, facilitando el acceso a oportunidades de inversión y la generación de nuevas colaboraciones.

NETWORKING Y TERRITORIO

Además de las sesiones de contenido, el programa incluye espacios de networking diseñados para favorecer la conexión entre participantes, como cafés de trabajo, encuentros one-to-one o actividades vinculadas al entorno de la Bahía de Santander. Entre ellas destacan la visita cultural al Centro Botín y una actividad de networking en barco por la bahía, concebidas para fomentar relaciones profesionales en un entorno informal.

El Start In Cantabria Summit supondrá el cierre del proyecto TechFabLab, una iniciativa integrada en el programa RETECH y cofinanciada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation EU, que ha permitido consolidar una red de colaboración entre comunidades autónomas para promover la innovación empresarial y el uso de tecnologías avanzadas.

El encuentro pone en valor la importancia de la cooperación interregional como herramienta para fortalecer los ecosistemas de innovación, compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades de crecimiento para startups y empresas. El programa completo del Summit puede consultarse en Start In Cantabria Summit.