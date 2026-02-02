Arasti pide citarse con Rivera para abordar medidas que permitan a Teka competir "en igualdad de condiciones"

Fábrica de Teka en Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), ha solicitado reunirse con la comisaria europea de Competencia, la socialista y exministra Teresa Rivera, para abordar medidas que permitan a Teka competir en el mercado "en igualdad de condiciones" a los productores asiáticos.

Medidas que, además de beneficiar a la empresa de fabricación de electrodomésticos --que actualmente ha planteado un ERE para despedir a 193 trabajadores de los cuales 47 son de la planta de Santander--, también lo harían a otras compañías con ubicación en la comunidad, como Brixton, Saint Gobain o Birla.

Así lo ha dicho este lunes en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento en donde, en contestación a una interpelación del Grupo Parlamentario Vox, ha afirmado que la Unión Europea (UE) "debe dar a su política industrial un giro de 180 grados en línea con los informes Draghi y Letta". Asimismo, ha pedido al Ministerio de Industria que "se involucre".

A juicio del consejero, la industria europea "debe ser protegida contra la competencia desleal", y ha señalado que lo que está pasando en Teka también está sucediendo, "desgraciadamente", en muchas empresas europeas debido a "una caída global del mercado por la feroz competencia asiática".

Ha apuntado a que las causas son la "acusada" desaceleración de los dos principales clientes de las empresas cántabras, Francia y Alemania; la política de aranceles de la Administración estadounidense de Donald Trump, que "ha provocado una verdadera invasión europea de productos asiáticos", y, por último, que "nuestras compañías no están compitiendo en igualdad de condiciones".

En este punto, ha detallado que el mecanismo de ajuste en frontera por carbono "no está funcionando correctamente", ya que solo se aplica en las materias primas, quedando exento el producto final.

Por lo que, en el caso concreto de Teka, conlleva "un doble perjuicio": sus fregaderos soportan unos costes por emisión de CO2 que sus competidores asiáticos "no tienen", y cuando importa acero asiático para fabricar sus productos, "debe pagar un sobreprecio debido a este problema".

"Las soluciones las debe tomar Bruselas que es quien tiene las competencias", ha reiterado Arasti, quien ha señalado la "paradoja" europea, ya que con esta política "está penalizando su industria y beneficiando la de los países que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera", como China.

Entre otras cuestiones, Arasti también ha sostenido que la UE no aplica los derechos compensatorios que "debiera aplicar" para neutralizar "las prácticas injustas que erosionan la competitividad de la industria europea", destacando que el Gobierno chino ofrece financiación a las exportaciones de fregaderos de acero inoxidable a través de subvenciones, incentivos fiscales y exenciones; así como que tampoco aplica el recargo 'antidumping' previsto cuando las importaciones se venden a un precio inferior a su valor normal.

VOX: "DEJE DE HABLAR DE SU LIBRO"

Por otra parte, Arasti ha defendido desde la tribuna del Parlamento los "excelentes" datos industriales de Cantabria, mientras que la diputada de Vox, Natividad Pérez, le ha pedido que "deje de hablar de su libro y empiece a hablar de la realidad de los cántabros".

Al respecto, ha incidido en que la región "lideró" en noviembre la disolución de empresas en toda España; registró un "raquítico" crecimiento de la constitución de sociedades y, "lo que es peor" está "expulsando" el talento y el capital a comunidades como Extremadura, Navarra y Aragón.

"El 'Proyecto Altamira' sigue sin encontrar el enchufe; el polígono del Vallegón II sigue vacío casi cuatro años después de su finalización; Bondalti se fue a Portugal tras hacerse las fotos con el Gobierno actual, con ustedes, y el PSIR de Laredo se contrae", ha resumido Pérez, quien ha dejado claro que ni es "catastrofista ni apocalíptica", sino "realista".