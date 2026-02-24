Arasti propone una mesa de trabajo con el Ministerio y Solvay por el ERE en la planta de Barreda

Archivo - El consejero de Industria, Eduardo Arasti. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha propuesto al Ministerio de Industria y Turismo y a la empresa Solvay la creación de una mesa de trabajo para abordar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de hasta 77 trabajadores en la planta de Barreda, en Torrelavega, tras la decisión "estratégica" de la compañía de "optimizar su capacidad de producción" de carbonato sódico a partir del tercer trimestre de 2026.

El objetivo de esa mesa de trabajo es solicitar al Gobierno de España que compense los gastos de las industrias electrointensivas como ocurre en otros países europeos.

Arasti ha subrayado que no se trata de "inventar nada" sino "de copiar lo que ya funciona", en referencia a países como Francia, Alemania e Italia, donde Solvay tiene sus tres plantas. En concreto, Francia y Alemania destinan a esas compensaciones "el 25% de lo que recaudan por derechos de emisión", ha precisado.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es copiar las mismas políticas de esos tres países, que es muy sencillo: compensar a esas empresas por la transición energética que están llevando a cabo", puesto que actualmente estas compensaciones en España "son insuficientes" y hacen que las empresas "no puedan competir". Además de que con ellas se evitaría "la deslocalización de la industria española y europea".

Asimismo, Arasti ha ofrecido al comité de empresa "todo el apoyo" del Gobierno de cara a mejorar la competitividad de la planta de Solvay, porque "sin competitividad evidentemente no hay futuro", así como para "minimizar el ERE lo máximo posible".

En este sentido, tras la visita institucional a la fábrica de Birla Carbón Spain, celebrada este martes, el consejero ha vuelto a pedir una reunión con la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en la que esté presente el Ministerio, con el objetivo de "buscar soluciones a la competencia manifiestamente injusta que supone que los países extracomunitarios no paguen por emitir dióxido de carbono a la atmósfera".

Para Arasti resulta "paradójico" que quien más contamina y más está emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera "no paga absolutamente nada"; una situación "injusta" con la que en su opinión "hay que terminar", ha defendido.

Por último, el titular de Industria ha señalado que "en pocos meses" ha habido en Cantabria tres ERE "de industrias muy importantes" pues a los de Bridgestone y Teka, que han afectado a "todos" sus centros en España, se suma ahora Solvay, cuya única planta en el país está en Torrelavega.

Los tres ERE "han ocurrido por problemas para competir, sobre todo con países extracomunitarios, y esos problemas son comunes en los tres: derechos de emisión de CO2 a la atmósfera y elevados costes energéticos", ha asegurado.

Esta es la "misma línea" a seguir que marcan los informes Draghi y Letta, ha dicho y ha advertido que, en caso contrario, "nuestras industrias no podrán competir en los mercados internacionales".

SITUACIÓN DE SOLVAY

El consejero se ha referido a la situación actual de las instalaciones de Solvay en Barreda, con la construcción de la planta de cogeneración de biomasa, la captación de dióxido de carbono para el proyecto RIC Energy y el almacén de hidrógeno verde junto con Enagás; "todos ellos proyectos tendentes a aumentar la competitividad" de la factoría, ha dicho.

Asimismo, ha señalado la "ya aprobada" nueva subestación en la zona que suministrará energía a todos estos proyectos de transformación energética.