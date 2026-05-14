Arasti solicita al Gobierno la creación de un grupo de trabajo para mantener el empleo de Nestlé en Cantabria

Nestlé en Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha solicitado la creación de un grupo de trabajo a los ministerios de Industria y de Trabajo con el objetivo de mantener el empleo de Nestlé en Cantabria y apoyar las inversiones que aseguren su competitividad.

Arasti reclama la necesidad de dar una respuesta "común, coordinada y eficaz" al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Nestlé, que afecta a varias comunidades autónomas y, de forma significativa, a la fábrica de La Penilla de Cayón, donde plantea 49 despidos.

En un comunicado, el titular de Industria ha subrayado que, al afectar el ERE a distintos territorios, la autoridad laboral competente es el Ministerio de Trabajo, "que dispone de toda la información relativa al expediente, circunstancia que hace imprescindible su participación activa en cualquier marco de análisis y coordinación institucional".

Durante las últimas semanas, la Consejería ha mantenido distintas reuniones y contactos con el objetivo de recabar toda la información posible sobre el alcance del ERE y su impacto en Cantabria.

En este contexto, el consejero se ha reunido con el comité de empresa de la fábrica de La Penilla, a cuyos representantes ha trasladado el apoyo expreso del Gobierno de Cantabria, y ha mantenido conversaciones con la directora de la planta, Diana del Campo, así como con la dirección de Relaciones Institucionales de Nestlé España.

Asimismo, desde su departamento se han intensificado los contactos con el Ministerio de Industria, a través del Comisionado Especial de Reindustrialización, Jaime Peris, al que se ha solicitado la constitución de un grupo de trabajo en el que estén representados el Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo -en su condición de autoridad laboral- y la empresa Nestlé.

"El objetivo de este grupo de trabajo es dar una respuesta común desde las administraciones públicas ante un ERE que tiene un indudable impacto territorial y social, y hacerlo con toda la información sobre la mesa", ha señalado Arasti.

En este sentido, ha remarcado la importancia de que el Ministerio de Trabajo pueda "despejar las dudas existentes", dentro del marco de confidencialidad exigido por el procedimiento, en torno a un expediente cuyas causas no son económicas.

El consejero ha insistido en que el objetivo prioritario del Gobierno de Cantabria es el mantenimiento de los puestos de trabajo en la fábrica de La Penilla, una instalación "estratégica" para la industria cántabra y con un fuerte arraigo histórico y social en la comarca.

INVERSIONES VINCULADAS AL EMPLEO

Para ello, ha señalado que el Ejecutivo autonómico cree necesario apoyar desde las administraciones públicas las inversiones que Nestlé deba acometer para asegurar la competitividad futura de la planta, pero siempre desde un principio "claro": que dichas inversiones estén vinculadas de forma efectiva al mantenimiento del empleo, dado que el expediente no responde a causas económicas.

"El compromiso del Gobierno de Cantabria es firme: defender el empleo industrial, preservar la actividad productiva y actuar con responsabilidad institucional y coordinación leal con el Gobierno de España", ha concluido Arasti.