Arde un coche mientras circulaba por la S-10 y un camión en una nave en Corvera de Toranzo

Incendio de camión en Corvera de Toranzo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha ardido cuando estaba circulando por la autovía S-10, en sentido Santander; mientras que un camión que contenía madera se ha calcinado en la zona de aparcamiento de una nave de Corvera de Toranzo.

El primero de los sucesos ha tenido lugar en la tarde de este viernes y ha sido atendido por los bomberos del Ayuntamiento de la capital cántabra. Para apagar el incendio, han desplazado un camión autotanque, según han informado en su red social 'X'.

En cuanto al segundo, han sido los bomberos del Gobierno de Cantabria quienes han extinguido el incendio declarado esta noche en el camión.

Una vez sofocadas las llamas, los efectivos autonómicos vaciaron la carga de madera que contenía y evitaron la propagación del fuego a una nave próxima mediante la utilización de espuma, ha indicado el 112 también en un mensaje en 'X'.