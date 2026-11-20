Archivo - Duna de Oyambre.-ARCHIVO - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Parque Natural de Oyambre ha presentado los criterios técnicos que servirán de base para evaluar las solicitudes de instalación de áreas de servicio y acogida para autocaravanas dentro de este espacio, una posibilidad incorporada tras la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales mediante la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria.

Entre otros aspectos, los criterios establecen que estas instalaciones no podrán ubicarse en espacios incluidos en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Rías Occidentales y Duna de Oyambre, afectar a hábitats de interés comunitario, situarse en dominio público marítimo-terrestre o hidráulico ni localizarse en zonas con elevada exposición paisajística o riesgo de inundación.

Además, deberán integrarse adecuadamente en el entorno, minimizar los movimientos de tierra y disponer de accesos adecuados sin necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras de relevancia.

El Gobierno de Cantabria ha dado a conocer en nota de prensa estos criterios tras la reunión del Pleno del Patronato que ha tenido lugar este viernes y que ha presidido la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos. En ella se ha realizado un balance de las actuaciones desarrolladas desde junio de 2025 y se han analizado las principales líneas de trabajo previstas para 2027.

Entre estas últimas figura la continuidad de los trabajos de control de especies exóticas invasoras, el desarrollo del proyecto Life Coop Cortaderia y la reparación del cerramiento del sistema dunar de la playa de El Rosal, en San Vicente de la Barquera.

Igualmente, se continuará avanzando en la tramitación de los instrumentos de planificación del espacio protegido, concretamente el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS).

Uno de los proyectos destacados para 2027 será la rehabilitación del conjunto de la Casa Pozo, donde está prevista la tramitación del proyecto de restauración del edificio de Las Cocheras, con una inversión estimada de más de 519.000 euros, además de actuaciones de mejora de la vegetación de la finca por parte de las cuadrillas de la Dirección General de Montes y Biodiversidad.

BALANCE DE ACTUACIONES

En el apartado de balance de gestión, la directora del Parque Natural, Raquel Sánchez, ha informado sobre el desarrollo de diferentes proyectos de conservación, entre ellos el programa europeo Life Coop Cortaderia, destinado al control y contención del plumero de la Pampa en el Arco Atlántico, así como las actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras en los espacios litorales de la Red Natura 2000.

En concreto, dentro del ámbito del Parque Natural de Oyambre se ha actuado sobre cerca de 18 hectáreas de sistemas dunares y 33 hectáreas de marismas y estuarios, con trabajos de erradicación de especies invasoras en enclaves como las playas de El Tostadero, El Rosal, Merón, Gerra, Gerruca y Oyambre, así como en las rías de la Rabia y del Capitán.

Asimismo, se ha dado cuenta de la intensa actividad administrativa desarrollada en este periodo, con la tramitación de más de 260 expedientes relacionados con actuaciones urbanísticas, infraestructuras, actividades deportivas, aprovechamientos forestales, rodajes audiovisuales y otras actividades compatibles con la normativa de protección del espacio natural.

En materia de uso público, el Patronato ha analizado los datos del programa Naturea, desarrollado en colaboración con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que registró más de 15.000 visitantes en 2025 y continúa impulsando labores de mantenimiento de infraestructuras, sendas y áreas recreativas del parque.

Por último, el Pleno ha conocido los nuevos modelos normalizados de declaración responsable aprobados por el Gobierno de Cantabria para determinadas actuaciones en el ámbito del medio natural, una medida que permitirá simplificar la tramitación administrativa de actividades como eventos deportivos, filmaciones con fines comerciales, voluntariado ambiental y determinadas obras de conservación y mantenimiento en edificaciones ya existentes.

Por otro lado, Susinos ha agradecido la participación de los miembros del Patronato y ha destacado la importancia de este órgano como espacio de colaboración para avanzar en la conservación y gestión de uno de los espacios naturales "más emblemáticos" de Cantabria.

En la reunión también han participado, entre otros, el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, y el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González.