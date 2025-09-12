Arnuero inaugura las dos primeras pistas municipales de pickleball de Cantabria

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, visita la pista de Pickleball - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arnuero ha inaugurado las dos primeras pistas municipales de pickleball de Cantabria que su la Consejería de Deporte ha ejecutado en la localidad de Castillo Siete Villas con una inversión de 18.600 euros.

El consejero del ramo, Luis Martínez Abad, ha visitado este viernes el municipio junto a su alcalde, José Manuel Igual, y la directora general de Deporte, Susana Ruiz, para comprobar el resultado de las obras.

Martínez Abad ha destacado el carácter popular de este deporte que goza de "un gran éxito" en numerosos países, especialmente en Estados Unidos, donde se originó. En este sentido, ha considerado que se trata es una práctica muy adecuada para la práctica familiar, dirigida a todos los públicos.

Además, ha adelantado que su Consejería ya está trabajando para llevar este tipo de instalaciones a otros municipios, como Potes o Santa Cruz de Bezana.

Por su parte, el regidor ha recordado que el municipio liberó espacio para su construcción en la zona en la que se ubicaba el antiguo campo de futbol de Siete Villas, que además ha permitido crear nuevas instalaciones para la práctica de otras disciplinas.

La actuación, promovida por la Dirección General de Deporte, ha supuesto la instalación de 400 metros cuadrados de revestimiento deportivo, el pintado de dos juegos reglamentarios y la colocación de las correspondientes.

Tras realizar un recorrido por las nuevas instalaciones, Martínez Abad ha destacado la importancia de esta nueva infraestructura para ampliar la oferta deportiva del municipio e introducir en Cantabria la práctica de una modalidad deportiva en auge que, amparada por la Federación Española de Tenis, combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa.

"Es un deporte que se está implantando poco a poco a Cantabria y, a pesar de todavía no es muy conocido, es fácil de aprender, dinámico y apto para todas las edades y niveles de habilidad", ha reiterado, al tiempo que ha puesto en valor el crecimiento "exponencial" de una modalidad deportiva "inclusiva y de gran atractivo social".

Durante su visita al municipio, el consejero ha aprovechado para supervisar el estado de varias actuaciones ejecutadas recientemente por su departamento. En concreto, la mejora de la pista multideporte de Argoños que, con una inversión de 13.545 euros, ha consistido en la reposición de cerca de 200 metros cuadrados de césped artificial, así como el suministro y la sustitución de los paneles de baloncesto que se encontraban dañados. Unos trabajos que se han completado con la reparación y el pintado general de toda la estructura.

Además, Martínez Abad se ha referido a los trabajos de mejora que el Ejecutivo ha llevado a cabo en la pista polideportiva de Isla con una inversión autonómica de 46.888 euros.