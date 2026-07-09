ARTE afirma que la tramitación del convenio del textil "continúa con normalidad" y no se ha paralizado el procedimiento

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SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Retail Textil España (ARTE) ha afirmado este jueves que la tramitación del convenio colectivo del sector textil "continúa con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento".

ARTE ha respondido así al anuncio de UGT de que el Ministerio de Trabajo ha suspendido el registro y la tramitación del convenio ARTE antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras estimar una impugnación de este sindicato sobre la legalidad de diferentes artículos de su contenido.

En un comunicado, la asociación ha explicado que, en el marco del proceso administrativo habitual, la autoridad laboral "ha formulado observaciones/requerimientos de subsanación" sobre el texto presentado, pero éstas "no suponen el rechazo del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado" sino que se trata "de un trámite ordinario previo a su inscripción".

ARTE ha afirmado que atenderá y subsanará dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad.