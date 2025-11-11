Artes escénicas, música y talleres, nuevas propuestas del programa 'Cultura expandida' para esta semana

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Artes escénicas, música y talleres conforman la oferta del programa de la Consejería de Cultura 'Cultura expandida' para esta semana. Esta iniciativa persigue apoyar al sector y llevar actividad a distintos puntos de la región a través de nueve propuestas multidisciplinares.

El jueves 13 en el Centro de Exposiciones en al Antiguo Ayuntamiento de Laredo; el miércoles 19 de noviembre en la Casona de Reinosa; los sábados 8 y 15 de noviembre, en el Museo de la Naturaleza de Cantabria en Carrejo, Cabezón de la Sal, y el miércoles 12 y jueves 20, en la Casa de Cultura de Torrelavega, se ofrecerá los talleres 'Una casa para cada artista', dirigido por Raúl Reyes Benito, comisario independiente, gestor cultural y editor.

La actividad está dirigida principalmente a la población joven de Cantabria (16-30 años), si bien está abierta a la participación sin límite de edad. A través de la fantasía de la ilustradora santanderina Sonia Piñeiro y los textos de la crítica de arte contemporáneo y escritora María von Touceda y del gestor cultural y editor Raúl Reyes, los participantes descubrirán el cromatismo, los trazos y los diferentes elementos estilísticos de cada una de las artistas que han sido seleccionadas para este proyecto y que han labrado su vida en torno a su obra.

Por su parte, la propuesta de la compañía Café de las Artes Teatro, espacio de Artes Escénicas se convocará este martes en las Antiguas Escuelas de Quintanilla, Lamason; el miércoles 12, en el taller en el edificio de usos múltiples de Camaleño; el jueves 13, en la Casa Rectoral de Polaciones; y el viernes 14, en la Sala de Ajedrez de Potes, donde el domingo 16 se concluirá este ciclo de talleres en el Centro de Estudios Lebaniegos con la puesta en escena de la obra 'El arte de los gusanos' a las 18.30 horas.

En este caso, se trata de un proyecto interdisciplinar, donde confluyen las artes escénicas y el trabajo de mediación con la comunidad, cuya misión es empoderar a mujeres a través de la expresión artística y emocional.

Se trata de experiencia para un grupo de mujeres de diversas edades, en la que el teatro y el juego actúan como poderosas herramientas de empoderamiento y autoconocimiento. Cinco talleres y una jornada de encuentro de la mano del espectáculo 'El arte de los gusanos'.

Por último, la orquesta WOM Wanderer ofrecerá un ciclo de conciertos bajo el título 'Gerardo Diego: Palabras y músicas de un cántabro universal'. El objetivo es poner en valor la figura del este poeta a través de los valores de la música, la palabra y la pedagogía, con ocasión del centenario de la concesión del Premio Nacional de Literatura.

De esta forma, se ampliará la extensa oferta musical y cultural de Cantabria con un repertorio inspirado en Gerardo Diego que sea estimulante para neófitos pero también para grandes melómanos, así como para públicos de todas las edades y niveles de educación musical.

Los conciertos se ofrecerán en Basoco, Castro Urdiales, el sábado 15 a las 19.00 horas; la Torre de Espina de Ampuero, el domingo 16 a las 18.00 horas; el Centro Cultural El espolón, Comillas, el jueves 20, y Casa Museo Jesús de Monasterio, viernes 21 a las 20.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.