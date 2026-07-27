El artista y psicólogo Simmon Said impartirá este miércoles una ponencia sobre arte y terapia en Camargo

Simmon Said impartirá en Camargo una ponencia sobre arte y terapia. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista y psicólogo Simmon Said impartirá este miércoles una ponencia sobre arte y terapia en la sede de Camargo de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

En un comunicado, la UC ha detallado que la conferencia 'Arte y terapia: lo creativo nos salvará' será en el salón de plenos del Ayuntamiento de Camargo, a las 19.00 horas.

El artista reflexionará acerca de la importancia de conocer el potencial de las ideas, ya que son "las que nos ayudan a entender el mundo, a comprenderlo, a vivirlo, a habitarlo y a cambiarlo".

Todo ello, desde la perspectiva del arte, aunque ha subrayado que cada persona lo puede aplicar a su día a día y a su propio entorno.

"No necesariamente tienes por qué ni ser artista, ni ser creativo. Puedes ser un profesor o trabajar de contable porque, seguramente, en ámbitos de tu vida tendrás que utilizar la creatividad como herramienta", ha señalado.

Por ello, Said planteará preguntas a los asistentes para "retarles intelectualmente", con el fin de que se conozcan mejor sí mismos y vean cómo la creatividad puede ayudarles a estar mejor a nivel personal y con el entorno.