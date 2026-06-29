La artista santanderina Amaia Bregel becada diez meses en la Casa de Velázquez desarrollando el proyecto 'Ludarquías'

La artista santanderina Amaia Bregel estará diez meses en la Casa de Velázquez desarrollando el proyecto 'Ludarquías' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amaia Bregel López ha sido la ganadora de la beca residencia artística Ayuntamiento de Santander-Casa de Velázquez 2026, que permitirá a la santanderina desarrollar su proyecto 'Ludarquías' durante diez meses en Madrid.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha explicado que el objetivo de esta beca es impulsar el talento local y favorecer el desarrollo profesional de los creadores vinculados a la ciudad.

De este modo, Amaia Bregel desarrollará entre octubre de 2026 y julio de 2027 un proyecto de creación durante diez meses en la sede de la Casa de Velázquez en Madrid.

Igual ha informado de que el Ayuntamiento aportará 10.000 euros para sufragar la manutención de la artista y otros 10.000 euros destinados a la producción de la obra, mientras que la Casa de Velázquez pone gratuitamente a su disposición un alojamiento y un taller donde podrá desarrollar su trabajo 'Ludarquías'.

El proyecto propone una investigación sobre la pintura desde una perspectiva contemporánea a partir de los denominados objetos pictóricos, pequeñas estructuras geométricas que evolucionan hacia espacios habitables inspirados en el concepto de 'playground'.

La propuesta entiende el juego como una forma de pensamiento y de organización, donde las reglas, la repetición, el equilibrio y la construcción de estructuras se convierten en herramientas de creación artística. Durante la residencia, la artista continuará desarrollando nuevas piezas manipulables e incorporará estructuras de mayor escala concebidas para ser recorridas e interactuadas por el público.

Igual ha felicitado a Amaia Bregel y ha destacado que esta convocatoria constituye "una forma de acompañar a los creadores locales en una etapa decisiva de su trayectoria profesional".

La regidora ha subrayado que en esta edición se han recibido cinco solicitudes de artistas que cumplían los requisitos establecidos en la convocatoria y que, tras el análisis de los proyectos, el jurado realizó entrevistas personales con los candidatos antes de adoptar la decisión definitiva.

"Esta beca representa una oportunidad extraordinaria para que una artista pueda concentrar todos sus esfuerzos en investigar, experimentar y crear, en un entorno de excelencia como es la Casa de Velázquez", ha dicho.

La alcaldesa ha recordado que el Consistorio mantiene una apuesta continuada por la cultura como servicio público y elemento esencial para la vida de la ciudad, "una política que se traduce en la programación cultural municipal, las ayudas a la creación y la colaboración con instituciones de referencia como la Casa de Velázquez".

Asimismo, ha agradecido la colaboración permanente de esta institución, que desde hace décadas constituye un espacio de encuentro entre creadores e investigadores de distintos países y ofrece un contexto "excepcional" para el desarrollo artístico.

Por último, ha mostrado su convencimiento de que esta residencia permitirá a Amaia Bregel abrir una nueva etapa en su carrera y ha señalado que cada creador que proyecta su trabajo desde Santander en espacios internacionales de referencia contribuye también a reforzar la imagen cultural de la ciudad.

Por su parte, la artista ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento por esta ayuda y su emoción por conseguirla.

"Estoy tan contenta que aún no me lo creo", ha apostillado Bregel, que ha detallado que lleva trabajando más de un año en el proyecto con el que ha conseguido la beca.

"Ahora voy a trasladar mi obra de lo individual a lo colectivo partiendo de los mismos intereses, pero con un cambio de escala", ha concluido.