Artistas y vecinos organizan un festival solidario para financiar la defensa judicial del Mercado de Puertochico

Cartel - AAVV POMBO-CAÑADÍO-ENSANCHE

SANTANDER 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Café de las Artes acoger este domingo 14 un festival multidisciplinar que reunirá teatro, música, poesía, circo y danza bajo el lema 'Salvemos el Mercado y la plaza de Puertochico', cuya recaudación íntegra se destinará a sufragar los gastos legales del recurso contencioso-administrativo que ha promovido contra el proyecto municipal la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche.

La iniciativa surge como respuesta al proyecto del Ayuntamiento de Santander que prevé destinar aproximadamente un tercio del Mercado de Puertochico y la plaza pública superior a un McDonald's durante un periodo de 40 años, lo que según los vecinos "supone una transformación sustancial de un espacio que forma parte de la identidad histórica, social y comercial de Santander".

El evento ha reunido a un amplio grupo de artistas y creadores que participarán de manera altruista en el espectáculo. Entre los participantes ya confirmados figuran la Compañía La Callada y Miryam Ríos con propuestas de teatro, clown y mimo; las actuaciones musicales de La Mala Hierba, Javi Lost, Inés Fonseca, Juan Castellón & Family, Nuria Velázquez y Enrique Ríos; así como los poetas Regino Mateo, Mar Pajarón, Fran Palacio, Mio Sharp y José Elizondo. Además habrá números de trapecio y otras intervenciones artísticas.

En un comunicado, la Asociación de Vecinos ha recordado que el Ayuntamiento presentó inicialmente la rehabilitación del Mercado como "un proyecto destinado a compatibilizar la venta de producto local y de proximidad con pequeños espacios de hostelería", pero tras más de nueve años de obras aún sin concluir, el planteamiento ha cambiado para dar cabida a una gran franquicia de comida rápida "en un entorno especialmente sensible, junto a un centro cultural, una biblioteca pública y muy próximo a varios centros educativos".

Los organizadores han destacado que esta cita cultural no solo pretende recaudar fondos para sostener el proceso legal, sino también "visibilizar el valor patrimonial, social y comunitario del Mercado y la Plaza de Puertochico como espacios públicos de encuentro y convivencia".

La actividad está dirigida a todos los públicos, con entradas a 11 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla el día de la actuación.